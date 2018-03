Brunner zu Fischler: EU-Richtlinie drängt Kommunen in die Wasserprivatisierung

Richtlinie bringt Wasserprivatisierung durch die Hintertür

Wien (OTS) - Die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner wundert sich über die Aussage von Ex-Eu-Kommissar Franz Fischler zur gestern im Binnenmarktausschuss des Europaparlaments (IMCO) beschlossenen europaweiten Regelung für Dienstleistungskonzessionen. "Wenn Fischler sagt, diese Richtlinie zwinge keine Gemeinde, ihre Wasserversorgung zu privatisieren, dann zeigt er nur die eine Seite der Medaille. Denn durch die EU-Richtlinie können Gemeinden nicht mehr frei entscheiden, wie sie die öffentliche Wasserversorgung vor Ort organisieren. Die Gemeinden hätten laut der Richtlinie zwar immer noch das Recht, die Wasserversorgung selbst zu übernehmen. Doch das können viele finanziell gar nicht stemmen. Deshalb wird diese Aufgabe derzeit in Österreich häufig an nicht gewinnorientierte Wasserverbände oder Wassergenossenschaften übertragen. Das wird mit dieser Richtlinie so wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, da diese Aufgaben dann EU-weit ausgeschrieben werden müssten", meint Brunner.

Die Grünen sehen die Gefahr, dass alleine große Weltmarktführer von den europäischen Plänen profitieren. Denn nur diese verfügen über die notwendigen Mittel, die komplexen Vergabeverfahren erfolgreich zu bestreiten.

