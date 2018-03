ORF-"Pressestunde" mit Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann FPÖ

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache ist am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde".

Das Volk hat entschieden: Die Wehrpflicht bleibt. Ein Ergebnis, das die FPÖ freut, hat sie sich doch massiv gegen ein Profi-Heer (Berufsheer?) in die Schlacht geworfen. Jetzt verlangt Parteichef Heinz-Christian Strache Reformen, unter anderem sollen "Untaugliche" als Systemerhalter eingesetzt werden. Wie beurteilt Strache die Pläne der koalitionären Reform-Arbeitsgruppe? Mit welcher Strategie geht er ins Superwahljahr? Wie stark wird er sich im Kärntner Wahlkampf engagieren? Und wie begegnet die FPÖ der Herausforderung durch das Team Stronach? Die Fragen stellen Sylvia Wörgetter, Salzburger Nachrichten, und Wolfgang Wagner, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

