FP-Jung: Kripo muss in Liesing bleiben

Trotz steigender Kriminalität im Bezirk soll Kripo aus Lehmanngasse abgezogen werden

Wien (OTS/fpd) - "Wieder einmal wird über den Bezirk einfach drübergefahren", kritisiert der Liesinger FPÖ-Obmann, LAbg. Mag. Wolfgang Jung. Nachdem jüngst bekannt wurde, dass die Polizeiinspektion in der Tornaygasse über Nacht geschlossen wird, folgt nun der nächste Anschlag auf die Sicherheit der Liesinger Bevölkerung. Laut Stadtpolizeiführung wird die Kriminalpolizei in der Lehmanngasse im Juli aus Liesing abgezogen. Die Dienststelle soll mit der des 12. und 13. Bezirks zusammengelegt werden. Zur "Tarnung" und als Augenauswischerei könnte dabei demnächst noch eine Studie dazu in Auftrag gegeben werden, um die Wogen zu glätten. Das Ergebnis steht aber bereits fest.

Dabei hat sich die Bezirksvertretung auf Antrag der FPÖ, anlässlich der Diskussion um die Nachtschließung des Wachzimmers Tornaygasse, begründet und einstimmig gegen eine weitere Reduzierung der Polizei in Liesing ausgesprochen. Trotzdem wird dieses nächtens während der Haupteinbruchszeit zugesperrt. Für einen der größten Bezirke Wiens wird es dann nur noch drei Polizeiinspektionen geben. "Das ist ja geradezu eine Einladung an Kriminelle", meint Jung und weist auf die stark gestiegenen Einbruchszahlen und die zunehmende Gewalt im Bezirk, insbesondere auch in und rund um die U-Bahnlinie 6 hin.

Nicht nur, dass die Bezirkssicherheit durch die Wachzimmerschließung enorm zu leiden hat, befürchten nun auch die betroffenen Kriminalpolizeibeamten - wahrscheinlich zu recht - wegen Arbeitsplatzeinsparungen in Meidling nur teilweise auf adäquaten Dienstposten unterzukommen.

"Dazu werden im Bezirk auch Streifenfahrzeuge der Polizei als Transportmittel für die "Parkraumüberwacher" missbraucht, die dann als echte Einsatzfahrzeuge fehlen. Die Bürger abzukassieren ist den Verantwortlichen augenscheinlich wichtiger als die Sicherheit der Bevölkerung. Wenn das so weiter geht und es tatsächlich zur Wachzimmer-Nachtschließung sowie zur Kripo-Versetzung kommt, wird Liesing bald der gefährlichste Bezirk Wiens werden", befürchtet Jung abschließend. (Schluss) hn

