ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von den Tischtennis Austrian Open

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 26. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Tischtennis Austrian Open um 12.25 Uhr sowie die Höhepunkte vom "Austrian Open" (Tanzen) in Wien um 11.15 Uhr sowie vom Herren-Super-G in Kitzbühel um 21.00 Uhr. Die Live-Übertragung von den Tischtennis Austrian Open um 10.25 Uhr, die Höhepunkte vom Großen Preis von Italien 1984 um 8.15 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Kitzbühel um 20.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 9.55 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 27. Jänner.

Von 23. bis 27. Jänner 2013 werden in Wels die 13. Austrian Open im Tischtennis ausgetragen. Zum bereits elften Mal spielen die Weltstars in Oberösterreich auf. 42 Nationen aus aller Welt sind in Wels vertreten. Darunter bei den Herren Weltmeister und Olympia-Sieger Zhang Jike aus China und bei den Damen die Weltmeisterin Ding Ning und die Olympia-Siegerin Li Xiaoxia. Obwohl der chinesische Verband im letzten Moment noch einige Auswechslungen vorgenommen hat, ist das Starterfeld mehr als nur beeindruckend. Mit Zhou Yu schickt der chinesische Verband auch den aktuellen chinesischen Meister nach Wels. Ein wahres Heimspiel werden die Austrian Open für Lokalmatadorin Liu Jia, die Drittplatzierte der Europameisterschaft in Herning 2012. Kommentator ist Roland Hönig.

Mit dem Super-G am 25. Jänner, der Abfahrt am 26. Jänner und dem Slalom mit der klassischen Kombination am 27. Jänner gehen die legendären Hahnenkamm-Rennen 2013 in ihre 73. Auflage. ORF SPORT + zeigt am Samstag noch einmal die Höhepunkte vom Super-G, die besten Interviews zum Rennen und die Siegerehrung. Im vergangenen Jahr musste der Super-G wetterbedingt abgesagt werden. 2011 holte sich Ivica Kostelic den Sieg. Der Kroate verwies Georg Streitberger aus Österreich um 23 Hundertstel und den Norweger Aksel Lund Svindal um 28 Hundertstelsekunden auf die Plätze zwei und drei. Die Höhepunkte der Abfahrt, die besten Interviews zum Rennen und die Siegerehrung zeigt ORF SPORT + am Sonntag. Didier Cuche holte sich 2012 auf verkürzter Strecke den Sieg. Der Schweizer, der nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt vom Rennsport erklärte, hält seither mit fünf Siegen den alleinigen Rekord an vollen Erfolgen auf der Streif. Die Plätze zwei bis vier belegten die Österreicher Romed Baumann, Klaus Kröll und Joachim Puchner.

