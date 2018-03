Tägliche Turnstunde bringt der österreichischen Wirtschaft 1,9 Mrd.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit BSO-Präsident Dr. Peter Wittmann und BSO-Vizepräsident Peter Kleinmann präsentierte heute SportsEconAustria-GF Dr. Christian Helmenstein anhand einer brandneuen Studie, welch großer Wirtschaftsfaktor der Sport ist und welche positiven wirtschaftlichen Folgen die tägliche Turnstunde hätte. Demnach würde der totale Effekt langfirstig auf den Bruttoproduktionswert in Österreich ein Plus von 1,9 Mrd. Euro, für die Bruttowertschöpfung 1,1 Mrd bringen. Ausgedrückt in Arbeitsplätzen bedeutet dies kurzfristig eine Steigerung von rund 6.500 Personen, langfristig von 25.900 Personen.

