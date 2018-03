ÖVP-Hueter: Linker Aktionismus ist reine Verunglimpfung der Jägerschaft

ÖVP vertraut auf bestehende Jagdgesetze und Jägerschaft

Klagenfurt (OTS) - "Derzeit wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, in den Österreichischen Wäldern torkeln volltrunkene Jäger umher und ballern auf alles, was sich rührt!" ist ÖVP-Clubobmann Hueter über die Reaktionen auf die aktuelle Berichterstattung über tragische Jagdunfälle verärgert. Schon seit langem fordern Linke und radikale Tierschützer bei solchen Gelegenheiten reflexartig eine Verschärfung der Gesetzeslage, zB. durch die Einführung eines strikten Alkoholverbotes bei der Jagd.

"Wir haben in Österreich, schon seit Jahrzehnten eines der strengsten Jagdgesetze überhaupt", antwortet Hueter auf diese Forderungen. Auch die Ausbildung und Überprüfung der Jäger - in Österreich Landessache-befindet sich auf höchstem Niveau und wird laufend weiterentwickelt. Aber alle Gesetze und Ausbildungen können nichts daran ändern, dass die Jagd ein anspruchsvolles und gefährliches Handwerk ist, so der Clubobmann weiter. "Im Sinne der Sicherheit, aber auch des Natur- und Tierschutzes, brauchen wir verantwortungsvolle, gut ausgebildete und engagierte Jägerinnen und Jäger, aber keinen politischen Aktionismus und eine sinnlose Gesetzesflut."

