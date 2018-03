19. Juni 2013 - PRVA führt "Österreichischen Kommunikationstag" ein

Generalmotto der diesjährigen Veranstaltung ist "Partizipation und Transparenz"

Wien (OTS) - Erstmals veranstaltet der PRVA (Public Relations Verband Austria) heuer den Österreichischen Kommunikationstag, der in Folge jährlich stattfinden sollte. Heuer geht die ganztägige Veranstaltung für Kommunikationsfachleute mit dem Generalmotto "Partizipation und Transparenz" an den Start. Anhand von vier Themenstreams werden in unterschiedlichen Formaten (Diskussionen, Best-Practice-Beispielen, World-Cafe), sowohl die aktuellen Branchen-Themen als auch die vielfältigen Kommunikationsdisziplinen berücksichtigt. Zwischen den einzelnen Slots sind Keynote Speeches eingeplant. Veranstaltungsort ist das Austria Trend Hotel "Park Royal Palace Vienna" im 14. Bezirk, direkt neben dem Technischen Museum gelegen.

"Der Österreichische Kommunikationstag ist quasi eine erweiterte Fortsetzung des bisherigen PR-Tages. Wir wollen uns mit dem neuen Veranstaltungstitel aber durchaus für andere Kommunikationsverbände öffnen, d.h. wir werden demnächst die diversen Branchenverbände einladen, beim Kommunikationstag mitzumachen. Zusätzlich können wir auf diese Art und Weise eine wesentlich breitere Palette an integrierenden Kommunikationsthemen anbieten", so PRVA-Präsidentin Ingrid Vogl.

Weitere Programmdetails werden im März präsentiert.

Der PRVA ist der größte unabhängige Kommunikationsverband Österreichs. Mitglieder sind rund 750 PR-Fachleute aus Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Gebietskörperschaften und der Politik, davon 75 PR-Agenturen und 100 Newcomer (prNa). Ziel des PRVA ist neben der Interessenvertretung seiner Mitglieder die fachlich fundierte Aus- und Weiterbildung sowie die laufende qualitative Weiterentwicklung der Branche. Die Mitglieder sind zur Einhaltung des PRVA-Ehrenkodex und des Athener Codex verpflichtet. www.prva.at

