Filtrona Porous Technologies stellt auf der Paperworld 2013 in Frankfurt poröse Kunststoff- und Glasfaserstifte für Schreibgeräte vor

Richmond, Virginia (ots/PRNewswire) - Filtrona Porous Technologies, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von maßgeschneiderten Komponenten für die Handhabung von Flüssigkeiten, die weltweit in vielen Produkten des täglichen Lebens zu finden sind, wird auf der vom 26. bis 29. Januar 2013 in Frankfurt, Deutschland, stattfindenden Fachmesse Paperworld verschiedene Technologien vorstellen, darunter auch Verbundfasern und poröse Sinterkunststoffe.

Zu den Neuentwicklungen, die auf der Messe vorgestellt werden sollen, gehören auch poröse Kunststoff- und Glasfaserstifte für Filzstifte, Kugelschreiber und Textmarker. Diese neuen Produkte werden gemeinsam mit anderen technischen Ausstellungsstücken am Stand von Filtrona Porous Technologies zu sehen sein.

Die von Filtrona Porous Technologies angebotenen Patronen und Stifte für Schreibgeräte wurden unter Berücksichtigung branchenspezifischer Anforderungen entwickelt und ermöglichen den Kunden eine größere Flexibilität im Hinblick auf Systemdesign, Leistung und Benutzerfreundlichkeit von Schreibgeräten.

Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, Filtrona Porous Technologies auf der Paperworld Frankfurt, Halle 4, Stand E87 zu besuchen, um das erweiterte Produktsortiment an Patronen und Stiften in Augenschein zu nehmen und sich selbst davon zu überzeugen, wie das Team von Filtrona Porous Technologies über 50 Jahre Innovationserfahrung in der Schreibgerätebranche in Lösungen für die spezifischen Herausforderungen umsetzen, mit denen ihre Kunden bei der Behandlung von Flüssigkeiten konfrontiert sind.

Filtrona Porous Technologies ist ein Geschäftsbereich von Filtrona plc. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Tiffany Overstreet, die globale Marketingleiterin dieses Geschäftsbereichs, unter der Rufnummer +1-804-524-4983 oder an Joanna Speed, die Leiterin der Abteilung Geschäftsangelegenheiten, unter +44-(0)-1908-359100.

Informationen zu Filtrona Porous Technologies:

Filtrona Porous Technologies ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von maßgeschneiderten Komponenten für die Handhabung von Flüssigkeiten, die mithilfe unterschiedlicher Technologien, etwa Verbundfasern, Polyurethanschaum und porösem Kunststoff, hergestellt werden. Diese stehen für bedeutende Innovationen auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung, der Konsumgüter sowie der Industrieanwendungen, und ihre wesentlichen Komponenten werden zur Herstellung unterschiedlichster Produkte von medizinischen diagnostischen Tests und modernen Verbandsmaterialien über Patronen für Tintenstrahldrucker und Schreibgeräte bis hin zu Lufterfrischern verwendet. Seine sechs Fertigungseinrichtungen beliefern Kunden in mehr als 56 Ländern, und der Geschäftsbereich wird international von mehreren Forschungs- und Entwicklungszentren unterstützt.

Informationen zu Filtrona plc: www.filtrona.com

Filtrona plc ("Filtrona") ist ein FTSE 250-Unternehmen und ein führender internationaler Anbieter von Spezialprodukten aus Kunststoff, Glasfasern oder Schaumstoffen. Das Unternehmen besteht aus vier Hauptgeschäftsbereichen: Component & Protection Solutions, Porous Technologies, Coated & Security Products und Filter Products. Filtrona befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Vertrieb unverzichtbarer Massenkomponenten für Kunden aus vielen unterschiedlichen Zielgruppen und Regionen.

Filtrona hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und verfügt über ein weltweites Netzwerk, das sich über 29 Länder erstreckt und zu dem ca. 4.100 Beschäftigte, 34 Fertigungseinrichtungen, 63 Vertriebsniederlassungen und 5 Forschungs- und Entwicklungszentren gehören.

