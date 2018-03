EANS-Adhoc: COLEXON Energy AG /Mitteilung über das beabsichtigte Abstimmungsverhalten der 7C Solarparken NV auf der außerordentlichen Hauptversammlung der COLEXON Energy AG am 15. Februar 2013

25.01.2013

Ad hoc-Mitteilung der COLEXON Energy AG

Mitteilung über das beabsichtigte Abstimmungsverhalten der 7C Solarparken NV auf der außerordentlichen Hauptversammlung der COLEXON Energy AG am 15. Februar 2013

Hamburg, den 25. Januar 2013

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der COLEXON Energy AG (WKN 525070, ISIN 0005250708), Hamburg, sind gestern Abend schriftlich von der Aktionärin 7C Solarparken NV, Mechelen/Belgien, über deren beabsichtigtes Abstimmungsverhalten auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2013 informiert und gebeten worden, diese Information allen Aktionären der COLEXON Energy AG zugänglich zu machen.

Die 7C Solarparken NV hat der COLEXON Energy AG mitgeteilt, dass sie aktuell 4.107.927 Aktien (entsprechend ca. 23,15%) an der COLEXON Energy AG halte und beabsichtige, mit diesen Aktien an der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2013 teilzunehmen, sich jedoch bei der Abstimmung zu dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Tagesordnungspunkt 1 betreffend die Kapitalmaßnahmen der Stimme zu enthalten. Sie behalte sich allerdings das Recht vor, an der Abstimmung doch teilzunehmen, falls andere als die durch die Verwaltung der COLEXON Energy AG am 8. Januar 2013 im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschläge zu Tagesordnungspunkt 1 in der außerordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden sollten. Die 7C Solarparken NV sei weiterhin davon überzeugt, dass die Zustimmung zu den von der Verwaltung der COLEXON Energy AG unter Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen die richtige strategische Entscheidung im Interesse der COLEXON Energy AG wie auch aller ihrer Aktionäre sei, wolle aber allen anderen Aktionären der COLEXON Energy AG die Möglichkeit geben, mit der Abgabe ihrer Stimme maßgeblich über die weitere Zukunft der COLEXON Energy AG zu entscheiden.

Die COLEXON Energy AG macht dieses Schreiben der 7C Solarparken NV an die COLEXON Energy AG vom 24. Januar 2013 nebst Anlage auf der Homepage der Gesellschaft www.colexon.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich.

