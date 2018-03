EINLADUNG zu den Presseaktivitäten "Gemeinsam gegen chronisch-entzündliche Erkrankungen - Join the fight against IBD"

Termin: ab Mittwoch, 13. Februar 2013, 14 Uhr, in Wien

Wien (OTS) - Eine neue europaweite Epidemiologie-Studie alarmiert:

Hohe Belastungen durch massiven Anstieg von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Führende europäische Mediziner und Wissenschafter schlagen schon seit längerem Alarm. Sie weisen auf das massive Ansteigen chronisch-entzündlicher Erkrankungen und die damit verbundenen Belastungen für Patienten, das Gesundheitssystem und die Volkswirtschaften hin. Verschärft wird die Situation, da die Erkrankungen zunehmend bereits bei Kindern und Jugendlichen auftreten und vielfach chronisch verlaufen.

Die Resultate einer soeben abgeschlossenen, europaweiten Studie des Epidemiological Committee of ECCO sprechen für sich. Studienautorin Dr. Tine Jess vom National Center for Health Data and Disease Control, Kopenhagen/Dänemark: "Etwa drei Millionen Europäerinnen und Europäer leiden an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, also dauerhaften Entzündungen, die zur Zerstörung des Darms führen können. Für jeden zweiten Morbus Crohn Patienten folgt innerhalb von zehn Jahren nach Diagnose ein größerer chirurgischer Eingriff. Bei Patienten mit Colitis Ulcerosa verdoppelt sich das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken."

Allein die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen verursachen massive Mehrkosten pro Jahr für das europäische Gesundheitssystem. Dazu kommen im Vergleich zur gesunden Bevölkerung eine erhöhte Arbeitslosigkeit, verlängerte Krankenstände und eine hohe, generelle Arbeitsunfähigkeit, wie die Studien-Auswertungen zeigen. Detaillierte Zahlen und Ländervergleiche dazu werden am 13. Februar in Wien bei der Pressekonferenz "Join the fight against Inflammatory Bowel Diseases (IBD)" präsentiert und diskutiert.

Darmerkrankungen - nur der Gipfel vom Eisberg

Dabei zeigen diese Darmerkrankungen nur einen Teil des gesamten Trends auf. Auch andere chronisch-entzündliche Erkrankungen wie Asthma, Typ 1 Diabetes oder Multiple Sklerose sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Welches sind die wahrscheinlichsten Ursachen und mit welchen Maßnahmen kann gegengesteuert werden, auch diese Fragen stehen auf der Agenda der Presseaktivitäten am 13. Februar 2013.

"Join the fight against IBD" findet im Vorfeld des 8. Kongresses der European Crohn's and Colitis Organisation statt, zu dem vom 14. bis zum 16. Februar 2013 rund 4500 Experten aus aller Welt in Wien erwartet werden. Die European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) sowie die European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) rufen zum gemeinsamen Kampf gegen das rapide Ansteigen dieser Krankheiten auf und laden daher zur internationalen Pressekonferenz "Mit vereinten Kräften gegen CED" nach Wien ein.

Werden auch Sie als Medienvertreter aktiver Part dieser vereinten Bestrebungen.

Nachfolgend finden Sie Details zu den Presseaktivitäten von "Join the fight against IBD".

EINLADUNG zur Pressekonferenz "Join the fight against IBD"

Termin:

Mittwoch, 13. Februar 2013, 14 Uhr

Ort:

Hofburg Wien, 1010 Wien

Folgende Referenten und Themen erwarten Sie:

Dr. Séverine VERMEIRE, designierte Präsidentin der ECCO I Moderation und einführende Worte

Daniel SUNDSTEIN I IBD Patient, Dänemark I Aus dem Alltag eines Patienten

Univ.-Prof. Dr. Walter REINISCH | MedUni Wien I Chair Steering Committee "Join the fight against IBD" I Der Gipfel eines Eisberges - Ursachensuche für den Anstieg chronisch-entzündlichen Erkrankungen

Dr. Tine JESS I National Center for Health Data and Disease Control, Kopenhagen/Dänemark Präsentation der Studienergebnisse: Die Belastungen durch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen in Europa.

Dr. Marco GRECO | EFCCA Präsident I Mit vereinten Kräften: Was wird im Kampf gegen IBD unternommen und welche Aufgaben müssen die gesundheitspolitischen Entscheidungsträger wahrnehmen.

Country break out (anschließend an die Pressekonferenz):

Im Anschluss an die in Englisch gehaltene Pressekonferenz gibt es Informations-Workshops in den Landessprachen der jeweiligen Journalisten. Damit können bei diesem Pressegespräch für jede Nation zusätzliche, individuelle Statements hochkarätiger, nationaler Mediziner eingeholt werden. Auch Patienten aus den jeweiligen Nationen sind vertreten.

17:00 Uhr - Ein Blick auf den klinischen Alltag:

Besuch und Möglichkeit zu Expertengesprächen im Wiener Allgemeinen Krankenhaus I Wiener Medizinische Universitätsklinik

20:30 Uhr - Gemütlicher Abend beim Heurigen Fuhrgassl-Huber auf Einladung von Dr. Michael Häupl, Bürgermeister der Stadt Wien.

PODIUMSDISKUSSION: "IBD - Chronische Krankheit bei jungen Menschen"

Termin:

Donnerstag, 14. Februar 2013, 12:15 bis 12:45 Uhr

Ort:

ACV - Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna

Zielgruppe:

ca. 4.500 internationale Teilnehmer (Mediziner, Patienten und Patientenvertreter, Journalisten)

AM PODIUM:

Prof. Dr. Helmut BRAND I European Health Forum Gastein (EHFG) I Moderation und einführende Worte

Dr. Marco GRECO | EFCCA (European Federation of Crohn & Colitis ulcerosa) Präsident

Dr. Simon TRAVIS | ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation) Präsident

Dr. Reinhold STOCKBRUGGER | UEG (United European Gastroenterology) Präsident Public Affairs Kommittee

Karin KADENBACH | Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Wir freuen uns darauf, Sie bei den Presseaktivitäten begrüßen zu dürfen!

Anmeldung für die Presseaktivitäten zu "Join the fight against IBD":

ECCO Office, Stefanie Hartmann

MA I Congress project manager

Tel: 0043-(0)1-710 22 42-612

E-mail: s.hartmann @ ecco-ibd.eu

Reisekostenzuschüsse können vom Veranstalter gewährt werden, bitte erkundigen Sie sich im Zuge Ihrer Anmeldung bei Stefanie Hartmann.

Nähere Details zu "Join the fight against IBD 2013" finden Sie unter www.ecco-ibd.eu/jtf2013 und zum 8. internationalen Kongress der Europäischen Crohn's und Colitis Organisation (ECCO) finden Sie unter www.ecco-ibd.eu/ecco13.

Die in diesem Pressetext verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

Rückfragen & Kontakt:

Welldone Marketing- und Kommunikationsberatungsges.m.b.H. Wien

Mag. (FH) Maria Weidinger-Moser | Public Relations

Tel.: 0043 - 1-402 13 41- 47

E-Mail: pr @ welldone.at