"Heimat, fremde Heimat": Saualm 2 - Lokalaugenschein aus der neuen Flüchtlingspension

Am 27. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Lakis Iordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Saualm 2 - Lokalaugenschein aus der neuen Flüchtlingspension

Die sogenannte "Saualm 2" wurde eröffnet, nachdem bekannt wurde, dass die Asylwerber/innen in der früheren Asylsonderanstalt unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Sie wurden bewacht, bekamen schimmliges Brot zu essen und mussten oft ohne warmes Wasser auskommen. Die Asylwerber/innen sind jetzt in einem Feriendorf auf über 1.000 Meter Höhe untergebracht, der Wirt freut sich über die Vollbesetzung in den Wintermonaten. Es gibt aber auch Kritik:

Gemeindepfarrer Wornig meint, dass die Flüchtlinge durch die Lage mitten in den Bergen von jeder Integrationsmöglichkeit ausgeschlossen wären. Ein Lokalaugenschein aus der Gemeinde Lamm in Südkärnten von Ajda Sticker.

La Hong und Co. - Vietnamesinnen und Vietnamesen in Wien

Laut Statistik Austria leben in Österreich 2.910 in Vietnam geborene Menschen, davon 1.287 in Wien. Während und nach dem Vietnamkrieg flüchteten sie Ende der 1970er-Jahre über Hongkong, Malaysia, Thailand oder die Philippinen nach Europa. Andere wurden zu Ausbildungszwecken oder als Gastarbeiter/innen vom kommunistischen Regime Nordvietnams in ehemalige Ostblockländer geschickt und zogen später nach Österreich. Im Beitrag von Nadine Rosnitschek kommen u. a. die Journalistin Yen, die Restaurantbesitzerin Trang, der Geschäftsführer Nam oder der Modeschöpfer La Hong zu Wort.

Mein Almanca - ein Sprachkurs mit Augenzwinkern

Ani Gülgün-Mayrs Serie "Mein Almanca" - türkisch für: "Mein Deutsch" - ist ein TV-Deutschkurs, der ohne erhobenen Zeigefinger und mit einer gehörigen Portion Humor Lust auf Sprache macht und interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Die Serie richtet sich sowohl an Personen mit nicht-deutscher Muttersprache als auch an die sogenannte "alteingesessene" Bevölkerung. Diesmal werden die Zuschauer/innen ins weite Feld der Adjektive entführt. Aber auch die Gegenüberstellung von Gegenteilwörtern wird mit leichter Hand erklärt. Der interkulturelle Teil wartet anschließend mit Hirschgeweihattacken und anderen schmerzlichen Missgeschicken auf.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar

