Immobilienball 2013 - 2.300 Besucher feierten den Beginn des neuen Branchenjahres

Wien (OTS) - Am 24. Jänner fand der achte österreichische Immobilienball statt +++ Mehr Sponsoren denn je unterstützen den Ball und gestalteten ihn auch aktiv mit +++ Mitternachtseinlage ELO sorgte mit Kulthits für Stimmung

Gestern, Donnerstag, öffnete die Wiener Hofburg zum achten Mal ihre Tore für die österreichische Immobilienbranche. Der Zustrom war wie erwartet rege - hat sich der Immobilienball doch mittlerweile seinen Fixplatz unter den Wiener Traditionsbällen gesichert. Rund 2.300 Besucher lockte der Jahres-Auftaktevent in die ehemalige Kaiserresidenz. In entspannter Atmosphäre kamen Kollegen und Geschäftspartner zusammen, um Bekanntschaften zu pflegen und Kontakte zu knüpfen. Das "who is who" der österreichischen Immobilienbranche genoss eine rauschende Ballnacht.

Den Ball eröffnete traditionell Veranstalter Reinhard Einwaller, der "Lord of the österreichische Immobilienball" wie ihn der zweite Festredner Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Thomas Malloth augenzwinkernd nannte. "Die Acht ist eine mystische Zahl. Sie steht für einen glücklichen Anfang und einen Neubeginn", erklärt Einwaller in seiner Eröffnungsrede. In diesem Sinne könne das angebrochene Jahr nur unter einem guten Stern stehen.

Sponsoren waren kreativ

Dass der Immobilienball sich längst als ideales Networking-Event etabliert hat, wussten auch die Sponsoren für sich zu nutzen. Mehr Unternehmen als je zuvor unterstützten den Ball nicht nur finanziell, sondern gestalteten ihn auch aktiv mit, etwa indem einer der Sponsoren die Gäste um Mitternacht stilecht mit Sacherwürstel und Gulasch versorgte.

Auch die Nachwuchsförderung kam nicht zu kurz. Von einem weiteren Sponsor wurden wie im Vorjahr 70 Ballkarten an Studierende aus dem Immobilienbereich verlost. Der Sponsor war mit seinem Personalmanagement vor Ort, zusätzlich hatten die Nachwuchstalente Gelegenheit erste Branchenluft zu schnuppern und mit hochrangigen Vertretern der Immobilienwelt in Kontakt zu treten.

Musikalische Zeitreise

Was den Immobilienball wie üblich auszeichnete, war die musikalische Vielfalt, die für jeden Geschmack etwas bereithielt. Walzerfreunde und Fans von Swing-Rhythmen der Vierziger Jahre versammelten sich im Festsaal, wo sich das Wienerklassik Orchester mit der Big Band Gardemusik abwechselte.

Kultig wie eh und je präsentierte sich die Mitternachtseinlage, die die Ballgäste in die Rockszene der Siebziger entführte. Das Electric Light Orchestra, performed by Phil Bates and Band, präsentierte Welthits der Kultband, allen voran natürlich die Klassiker "Don't Bring Me Down" und "Roll Over Beethoven".

Auch die Swinging Sixties waren prominent vertreten: Mat Schuh, mittlerweile fixer Bestandteil des Immobilienballs, widmete sich dem Jahrzehnt von Flowerpower und Woodstock. Die letzte Station der musikalischen Zeitreise bildete die Gegenwart: In den frühen Morgenstunden versammelten sich die Nachtschwärmer in der Disco "Blue Lounge", um schließlich um 4 Uhr verausgabt aber entspannt in den anbrechenden Tag entlassen zu werden.

