ÖVP - T E R M I N E

(5. Woche vom 28.1. bis 3.2.2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 28. Jänner 2013 09:00 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim "Frühstück mit Ausblick" (Julius-Raab-Saal, WIFI St. Pölten, Mariazeller Straße 97, 3100 St. Pölten) 09:00 MEP Elisabeth Köstinger auf der St. Andräer Agrarwoche 2013 mit einem Vortrag zum Thema "EU Agrarpolitik" (LW Fachschule St. Andrä, Schulstraße 7, 9433 St. Andrä) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl lädt gemeinsam mit Familienrichter- Vorsitzenden Täubel-Weinreich und Familiengerichtshelferin Kneidinger zur Pressekonferenz "Vollausbau der Familiengerichtshilfe, Start des Familienrechts NEU" im kleinen Festsaal des Bundesministeriums für Justiz (Museumstraße 7, 1070 Wien) 11:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Verleihung von Ehrenzeichen (BMWFJ, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Bezirksgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes Steiermark (Josef Hallamayr Straße 30, 8230 Hartberg – Maria Lebing) 19:00 MEP Elisabeth Köstinger nimmt am Wahlkampfauftakt der ÖVP Kärnten teil (Congress Center Wörthersee, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach) 20:00 StS Sebastian Kurz beim 92. Jägerball vom Grünen Kreuz (Hofburg, 1010 Wien) DIENSTAG, 29. Jänner 2013 08:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Klausur der ARGE Wirtschaftsbund (Forum Mozartplatz, Mozartgasse 4, 1041 Wien) 10:00 Sitzung des Ministerrates 10:00 MEP Elisabeth Köstinger nimmt an den Strategie- und Fachgesprächen des ÖVP Agrarklubs teil (Parlament, Figl- Saal, 1017 Wien) 14:00 KO Karlheinz Kopf eröffnet die öffentliche Themenkonferenz "Sicherheit" (Parlament, ÖVP-Klub, Großer Klub) 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Bezirksfrauentag der Frauenbewegung Hartberg (Wagerberg 37, 8271 Bad Waltersdorf) MITTWOCH, 30. Jänner 2013 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 09:00 BM Dr. Maria Fekter eröffnet die Präsentation des EBRD Transition Reports (BMF, Hintere Zollamtsstraße 2b, 1030 Wien) 09:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die E-Mobility Konferenz in Graz (Grazer Stadthalle, Messeplatz 1, 8010 Graz) DONNERSTAG, 31. Jänner 2013 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 09:30 BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Brüssel) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich referiert an der Konferenz "R20" mit Arnold Schwarzenegger (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) 10:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Arbeitsgespräch mit dem slowakischen Staatssekretär Peter JavorÄík (Bratislava) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Außenpolitischen Referat betreffend "Europa-Balkan – Sozialer Dialog" (Gewerkschaft öffentl. Dienst, GÖD-Saal, Teinfaltstraße 7, 1010 Wien) 15:30 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Festveranstaltung "40 Jahre Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie" im Festsaal des Bundesministeriums für Justiz (Museumstraße 7, 1070 Wien) 18:30 BM Dr. Michael Spindelegger beim Treffen mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 19:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert im Rahmen des Raiffeisen Energiespartages 2013 zum Thema "Energiesparen im europäischen Raum" (Sitzungssaal Raiffeisenbank, Am Kirchanger 8, 2353 Guntramsdorf) 19:00 MEP Elisabeth Köstinger bei der Podiumsdiskussion des Agrarpolitischen Seminars der Landjugend Niederösterreich (Landwirtschaftskammer NÖ, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten) FREITAG, 1. Februar 2013 10:30 BM Dr. Michael Spindelegger beim EU-Hauptausschuss (Parlament, 1017 Wien) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner lädt gemeinsam mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zu einer Pressekonferenz zur aktuellen Wirtschaftslage (Landhaus, Milleniumsaal, 6. Stock, 3109 St. Pölten) 13:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält eine Festrede anlässlich der Heumeisterschaft der ARGE Heumilch (Kitzkongress Kitzbühel, Josef-Herold-Straße 12, 6370 Kitzbühel) 13:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Arbeitsmittagessen mit dem nordischen Botschafter (Dänische Botschaft, Führichgasse 6, 1010 Wien) 19:00 MEP Elisabeth Köstinger nimmt am Bezirksparteitag der ÖVP Lavanttal teil (Haus der Musik in St. Stefan/Kärnten) SAMSTAG, 2. Februar 2013 20:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der 68. Ballnacht der Pfadfindergruppe Fürstenfeld (Stadthalle Fürstenfeld, Wallstr. 26, 8280 Fürstenfeld) 20:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner, StS Sebastian Kurz und EP- Vizepräsident Mag. Othmar Karas beim 53. Ball der Wiener Wirtschaft (Hofburg, 1010 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at