Comeback eines Kult-Klassikers: "Dallas" ab 27. Jänner in ORF eins

Mit u. a. Josh Henderson, Jesse Metcalfe, Larry Hagman, Patrick Duffy und Linda Gray

Wien (OTS) - Ein Serienklassiker, der in den achtziger Jahren weltweit für Spitzenquoten sorgte und längst zum TV-Kult avanciert ist, kehrt als Neuauflage zurück! Denn ORF eins führt sein Publikum ab Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 22.00 Uhr - und zum Auftakt gleich mit einem Neunzigminüter - nach nunmehr 20 Jahren mit der gleichnamigen "Dallas"-Fortsetzung wieder auf die Southfork Ranch:

spannende Storys rund um Intrigen, Liebeswirren und Machtkämpfe all-inclusive. Und natürlich dürfen neben der "Next Generation" der Ewings rund um u. a. Josh Henderson und Jesse Metcalfe (beide u. a. bekannt aus "Desperate Housewives") und Jordana Brewster ("Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile") auch altbekannte Stars wie der vor kurzem verstorbene Larry Hagman, Patrick Duffy und Linda Gray nicht fehlen. Und auch Jahre später dreht sich für eine der bekanntesten TV-Familiendynastien alles um Besitz, Öl und die Liebe -und geliebt, gehasst, gefeiert und gemordet wird mindestens genauso intensiv. Die weiteren acht 45-minütigen Episoden stehen dann immer sonntags im Anschluss an den Spielfilm um ca. 22.10 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge "Die Söhne der Ewings" (Sonntag, 27. Jänner, 22.00 Uhr, ORF eins)

Der ewige Konkurrenzkampf auf der Southfork Ranch geht mit den Söhnen von J. R. (Larry Hagman) und Bobby Ewing (Patrick Duffy) in die zweite Runde. Der Nachwuchs der beiden Brüder ist inzwischen alt genug, um sich ebenfalls gegenseitig das Leben schwerzumachen. John Ross (Josh Henderson), Sprössling von Fiesling J. R. und Sue Ellen (Lindy Gray), ist mittlerweile ebenfalls ins Ölgeschäft eingestiegen und setzt sich sogleich über die testamentarische Anordnung seiner verstorbenen Großmutter Miss Ellie hinweg, dass auf der Southfork Ranch nicht nach Öl gebohrt werden darf. Gemeinsam mit seiner Freundin Elena (Jordana Brewster) stößt er auf ein reiches Vorkommen. Sein Entsetzen ist entsprechend groß, als er erfährt, dass sein Onkel Bobby den Stammsitz der Familie verkaufen will, um mit dem Erlös die Pläne seines Sohns Christopher (Jesse Metcalfe), nämlich alternative Energiequellen zu nutzen, zu fördern. John Ross ersinnt sogleich einen ausgeklügelten Plan, um Southfork behalten zu können. Dazu spannt er auch seinen depressiven Vater J. R. ein, der bei der Aussicht auf eine weitere Familienfehde schon bald wieder zu alter Höchstform aufläuft.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at