Mali: Statt Militärhilfe soll neutrales Österreich humanitäre Hilfe leisten

CARE verstärkt Nothilfe-Maßnahmen

Wien (OTS) - Aufgrund der andauernden Kämpfe verschlimmert sich

die humanitäre Situation in Mali täglich. An die 375.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, über 1,2 Millionen sind von einer Hungerkrise bedroht. In der Region tätige Hilfsorganisationen wie CARE fordern dringend Zugang zu allen Notleidenden und eine massive Aufstockung der humanitären Hilfe - auch von Österreich.

"Österreich sollte endlich seinen Auslandskatastrohpenfonds auf 20 Millionen Euro aufstocken und eine zentrale Stelle für die Koordination humanitärer Hilfe einrichten!", fordert CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager. "Das Außenministerium überlegt offenbar momentan, Geld für die Ausbildung malischer Truppen beizusteuern wie von Frankreich gefordert - aus Sicht der Hilfsorganisationen muss die humanitäre Hilfe für die Not leidende Bevölkerung zuerst kommen!"

CARE ist derzeit dabei, seine Nothilfe in Mali zu verstärken. U.a. wird die Hilfsorganisation in Kürze 21.000 Menschen in Mopti, einer von den Kämpfen besonders betroffenen Region, mit Nahrungsmitteln wie Reis und Getreide versorgen. 2.000 Familien erhalten zusätzlich Nothilfe-Pakete mit Decken, Schlafmatten, Hygieneartikel und Kochutensilien.

CARE-Spendenkonto PSK 1.236.000, BLZ 60.000

SMS mit Spendenbetrag an 0676/8007020, www.care.at

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Mag. Angelika Gerstacker

Referentin für Presse, Medien & Anwaltschaft

Tel.: ++43 (0)1 7150715-52, 0664-88731425

angelika.gerstacker @ care.at

www.care.at