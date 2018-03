Serienweise Neues am Serienmontag in ORF eins mit "The Big C" und "Californication"

Außerdem am 28. Jänner: Start der siebten Staffel von "How I Met Your Mother"

Wien (OTS) - Noch mehr Frauenpower und noch mehr Testosteron - das erwartet das Fernsehpublikum ab 28. Jänner 2013 in ORF eins: Nachdem Ted Mosby (Josh Radnor) und Co. schon am Vorabend (jeweils um 18.20 und 18.45 Uhr) mit der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother" in die siebte Season starten, steht auch am Serienmontag jede Menge Neues auf dem Programm. Für Laura Linney dreht sich wieder alles um "The Big C" - und auch in der dritten Staffel des gleichnamigen Golden-Globe-prämierten und mehrfach Emmy-nominierten Dramedy-Hits ist (jeweils um 22.40 Uhr) jede Menge Kampfgeist gefragt. Denn statt aufzugeben heißt es wieder, der Diagnose Krebs in die Augen zu schauen. Ein One-Night-Stand mit Folgen, ein vermeintlicher Selbstmordversuch, ein neuer Auftrag und jede Menge Liebeswirren -Hank Moody ist zurück und so dreht sich für David Duchovny (jeweils in Doppelfolgen um 23.10 und 23.35 Uhr) auch in der vierten Staffel des Golden-Globe-prämierten Kultserienhits "Californication" alles um Sex, Drugs und das Haifischbecken Hollywood.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen

"How I Met Your Mother - Der Trauzeuge" (28. Jänner, 18.20 Uhr, ORF eins)

Barney (Neil Patrick Harris) steht kurz vor der Hochzeit mit seiner geheimnisvollen Braut. Er ist aufgeregt und droht, kalte Füße zu bekommen. Um ihn abzulenken, schwelgt Ted (Josh Radnor) mit ihm in Erinnerungen an die legendäre Hochzeit von Punchy. Unter anderem wurde dort das Geheimnis gelüftet, dass Marshall (Jason Segel) und Lily (Alyson Hannigan) ein Baby erwarten. Und Robin hat damals festgestellt, dass sie doch noch Gefühle für Barney hat.

"The Big C - Auf dünnem Eis" (28. Jänner, 22.40 Uhr, ORF eins)

Cathy (Laura Linney) möchte Lee (Hugh Dancy) eine letzte Ehre erweisen und beschließt, den Marathonlauf an Lees Stelle zu absolvieren. Nachdem Paul (Oliver Platt) seinen Job hingeschmissen hat, muss er sich mit der Krankenkasse herumstreiten. Die will Cathys Behandlungen nicht mehr bezahlen. Außerdem versucht er seiner Kokainsucht Herr zu werden.

"Californication - Vom Regen in die Traufe" (28. Jänner, 23.10 Uhr, ORF eins)

Hank (David Duchovny) wird aus dem Gefängnis entlassen und ist vorerst ohne Wohnung. Karen (Natascha McElhone) möchte ihn nicht bei sich aufnehmen, da sie die gemeinsame Tochter vor einer Enttäuschung durch ihn schützen möchte. Währenddessen will man Hanks derzeitige Medienpräsenz durch diesen Skandal nutzen, um einen Film zu produzieren. Hank soll das Drehbuch von "Fucking & Punching" überarbeiten.

