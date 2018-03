Karlheinz Töchterle ehrt wertvollen Einsatz für Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort

Wissenschaftsminister überreicht hohe staatliche Auszeichnungen an sechs Personen

Wien (OTS) - Am 24. Jänner 2013 zeichnete Wissenschafts- und Forschungsminister o.Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle im Audienzsaal des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sechs Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Republik Österreich aus. Brigitte Bailer, Ruth Lapide, Walter Seitter, Roland Falb, Ernst Roubin und Klaus Schedler wurden mit hohen staatlichen Ehrenzeichen geehrt. "Jede dieser Personen hat in ihrem Bereich einen wertvollen Beitrag für den Wissens- und Wirtschaftsstandort Österreich geleistet und mit Einsatz und Engagement zur intellektuellen Auseinandersetzung mit wichtigen Themen beigetragen", so Wissenschaftsminister Töchterle.

Mit dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wird die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, Hon.-Professorin Universitätsdozentin Mag. Dr. BAILER, ausgezeichnet. Sie gilt als eine der profiliertesten und international bekanntesten Forscher/innen zum Thema "Umgang Österreichs mit der eigenen Vergangenheit". Bailer promovierte 1992 zum Thema "Wiedergutmachung" und bot damit erstmals Einblicke in den mangelhaften Umgang Österreichs mit den Opfern des Nationalsozialismus am Beispiel der Opferfürsorgegesetzgebung und -vollziehung. Seit 1979 ist Brigitte Bailer wissenschaftliche Mitarbeiterin des Dokumentationsarchivs, 2004 übernahm sie auch die wissenschaftliche Leitung. Ab dem Wintersemester 1993/1994 arbeitete sie als Lektorin am Institut für Politikwissenschaft, am Institut für Zeitgeschichte habilitierte sie sich 2003 als Dozentin. Prägenden Einfluss nimmt sie auf aktuelle zeitgeschichtliche Projekte, wie beispielsweise hinsichtlich der Neugestaltung der österreichischen Ausstellung in der internationalen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Außerdem leitet sie die 'academic working group' innerhalb der österreichischen Delegation der "Task Force for international cooperation on Holocaust education, remembrance and research". Wegweisende Publikationen zu Revisionismus, Rechtsextremismus und vor allem zur Rückstellungs- und Entschädigungsgesetzgebung veranlassten das Institut für Zeitgeschichte Brigitte Bailer 2010 mit einer Honorarprofessur auszuzeichnen.

Prof. h.c. Dr. h.c. Ruth LAPIDE darf sich über die Auszeichnung mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse freuen. Sie trägt vor allem durch ihre Bücher und TV-Sendungen wesentlich zum Dialog und zur Versöhnung zwischen Juden und Christen bei. Sie setzt sich überdies für die Verständigung zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem Staat Israel und für die Annäherung der drei großen monotheistischen Religionen ein. Zu ihren bekanntesten Publikationen bzw. Büchern zählen "Kennen Sie Adam, den Schwächling" oder "Kennen Sie Jakob, den Starkoch". Hervorzuheben ist ihr Studium der Geschichte des zweiten Tempels, d.h. Lapide studiert sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Im Jahr 2000 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Ebenfalls mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse wird Priv.-Doz. Dr. Walter SEITTER geehrt. Er studierte Politikwissenschaft und Kunstgeschichte in München. Von 1974 bis 1981 war er Assistent am Institut für Politikwissenschaft an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen, 1983 habilitierte er sich ebenda. Seit 1978 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift "Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft". Seit 2006 hält Seitter philosophische Privatseminare. Seine Übersetzungen von Werken Michael Foucaults sowie anderer französischer Schriftsteller und Philosophen haben wesentlich zur Verbreitung des zeitgenössischen Denkens an den heimischen Universitäten beigetragen. Die Arbeiten von Seitter über Kaiserin Elisabeth, das Nibelungenlied oder sein auf Französisch erschienenes Buch über Wien zeigen die Verbundenheit des Autors mit der Kunst-, Literatur-, Kultur- und Geistesgeschichte Österreichs.

Mit dem Berufstitel "Professor" wird Diplomingenieur Dr. Roland FALB geehrt, der sich in der österreichischen und internationalen Industrielandschaft besonders engagiert hat. Während seiner Tätigkeit als Universitätsassistent waren seine wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Erforschung von Klimaeinflüssen auf arbeitende Menschen (Behaglichkeit, Hitze, Kälte) in Österreich zu dieser Zeit bahnbrechend. Aufbauend auf seinen Arbeiten kam es zur Novelle des Nachtschicht-/Schwerarbeitergesetzes. Sein Buch "Klimabewertung in Arbeitssystemen" ist auch heute noch ein Standardwerk auf diesem Wissenschaftsgebiet. Seine weitere Karriere führte ihn in die Steirerbrau AG. In dieser Zeit hat Falb wesentliche Impulse zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Brauindustrie gesetzt. Darüber hinaus war er am Aufbau des Wiener Büros von Roland Berger beteiligt.

Ebenfalls verliehen wurde der Berufstitel "Professor" an Baurat h.c. Diplomingenieur Dr. Ernst ROUBIN, dessen Engagement im Bauwesen liegt. Im Rahmen seiner Arbeit beschäftigte er sich mit der praxisorientierten Tätigkeit in einer der größten österreichischen Bauun-ternehmungen bis zu deren Umsetzung auf wissenschaftlicher Basis. Die Kenntnis der Zusammenhänge hinsichtlich Baudurchführung, Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit in diesem Wirtschaftszweig führte dazu, dass immer noch effizientere Bauverfahren zur Ausführungsreife gelangten. Nutznießer dieser Erkenntnisse waren nicht nur der Hochbau, sondern auch die Objekte der städtischen Infrastruktur. Dr. Roubin war aber nicht nur in der praktischen Umsetzung tätig, sondern hat über viele Jahre hindurch in diesem Bereich geforscht.

Für sein besonderes Engagement auf dem Gebiet der Berufsbildungsforschung wurde Dr. Klaus SCHEDLER mit dem Professorentitel ausgezeichnet. Mit Unterstützung des damaligen Studienkommissions-Vorsitzenden gelang es Schedler, über Wahlfächer eine studienplanmäßige Verankerung des berufspädagogischen Schwerpunkts zu bewerkstelligen. In weiterer Folge war er auf Vorschlag des Unterrichtsministeriums Experte Österreichs in dem damaligen INES-Projekt, das sich mit der Entwicklung Statistischer Indikatoren für das Bildungswesen beschäftigte. Die Ergebnisse flossen in die Umsetzung des Projekts "Education at a Glance" ein. Im Zuge der Vorbereitung des Österreichisches Beitritts zur EU wurde Schedler von der "Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe (UNICE)" nominiert, die Teilnahme österreichischer Einrichtungen beim "Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP)" vorzubereiten.

