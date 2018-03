FSG-Katzian: Liberalisierung des Wassers mit allen Mitteln verhindern!

Bürgerinitiative "Water is a Human Right" unterstützen - Gewerkschaften kämpfen weiter für starke Daseinsvorsorge

Wien (OTS/FSG) - "Auch wenn sich der Binnenmarktausschuss im Europäischen Parlament gestern gegen eine starke Daseinsvorsorge durch die öffentliche Hand ausgesprochen hat, ist in dieser Frage noch nicht aller Tage Abend", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), die Zustimmung zu den Plänen der EU-Kommission für weitere Liberalisierungen. Das Ergebnis der Abstimmung (28 Pro-Stimmen und zehn Contra-Stimmen, zwei Enthaltungen) über den Richtlinienvorschlag für die europaweite Vergabe von Dienstleistungskonzessionen sei zwar nicht erfreulich, die endgültige Entscheidung werde aber im März getroffen, erinnert Katzian: "Dann haben die Abgeordneten die Möglichkeit, sich gegen die Umsetzung dieser Richtlinie auszusprechen."++++

Die FSG unterstütze selbstverständlich die von den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ins Leben gerufene Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht" ("Water is a Human Right") , für die sich neben dem Europäischen Gewerkschaftsbund viele nationale Vereine und Gewerkschaften, darunter auch der ÖGB, stark machen. "Wasser ist keine Handelsware, sondern öffentliches Gut. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, die funktionierende Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung für alle Menschen zu sichern und zu fördern anstatt sie Binnenmarktregeln zu unterwerfen. Die Realisierung des vorliegenden Richtlinienvorschlags wäre ein Schritt in die falsche Richtung", so Katzian abschließend: "In den kommenden Wochen wird es also darum gehen, diesen Schritt zu verhindern. Jede/r einzelne EU-BürgerIn kann seinen Beitrag mit der Unterstützung der Bürgerinitiative unter www.right2water.eu leisten. Die Gewerkschaften werden sich weiterhin stark machen für eine starke Daseinsvorsorge, die Liberalisierung des Wassers muss mit allen Mitteln verhindert werden!"

