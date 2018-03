FPÖ-Mölzer: Referenden können Initialzündung zur Reform der EU geben

Wenn Brüssel verhindern will, dass sich Bürger von EU und Euro verabschieden, müssen Irrwege beendet werden - Bürger haben das Recht, über europäische Integration mitzubestimmen

Wien (OTS) - Referenden über EU und Euro, wie sie von europäischen Rechtsdemokraten wie dem Niederländer Geert Wilders oder dem Lega-Nord-Chef Roberto Maroni gefordert werden, seien nicht automatisch Abstimmungen über einen Austritt, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Vielmehr könnten solche Referenden die Initialzündung für die dringend notwenige Reform der Europäischen Union geben", hielt Mölzer fest.

Insbesondere seien Volksabstimmungen ein vernünftiges Mittel, um die Irrwege der Europäischen Union zu beenden, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Wenn die Brüsseler Polit-Nomenklatura verhindern will, dass sich die Menschen in den Wahlzellen von EU und Euro verabschieden, dann wird sie gezwungen sein, im Vorfeld entsprechende Änderungen in die Wege zu leiten. Dazu zählen beispielsweise Transparenz statt Entscheidungen hinter verschlossen Türen oder Renationalisierungen und Aufwertung der Nationalstaaten statt weitere Schritte hin zur Gründung eines undemokratischen europäischen Zentralstaates", erklärte Mölzer.

Außerdem wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass die Bürger bei der Gestaltung der europäischen Integration keinesfalls ausgeschlossen werden dürfen. "Schließlich sind sie es, die im Alltag davon betroffen sind. Und dass sie oftmals die von einer selbstherrlichen politischen Pseudo-Elite im Alleingang getroffenen Entscheidungen ablehnen, hat beispielsweise das Nein der Franzosen und Niederländer zur EU-Verfassung gezeigt. Und dass dieses Regelwerk als Vertrag von Lissabon seine Auferstehung gefeiert hat, war nicht nur undemokratisch, sondern hat auch den EU-Verdruss quer durch Europa noch weiter verstärkt", schloss Mölzer.

