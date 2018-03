FPÖ-Strache: Österreichs Wasserversorgung muss unangetastet bleiben!

Kommissionsvorschlag zwingt zwar nicht zur Liberalisierung, mach diese aber unter bestimmten Umständen de facto unumgänglich

Wien (OTS) - "Der Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments hat gestern mehrheitlich für die EU-Konzessionsrichtlinie gestimmt, die auch die Wasserversorgung betrifft", so heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. "Eine Debatte im Plenum des EU-Parlaments wurde verunmöglicht, was demokratiepolitisch höchst bedenklich ist. Der Kommissionsvorschlag schwebt nun als Damoklesschwert über unserer Wasserversorgung, weil er zwar nicht zur Liberalisierung zwingt, diese aber unter bestimmten und keinesfalls unrealistischen Umständen de facto unumgänglich macht. Es braucht keine Zwangsprivatisierung, wenn die erwünschte Liberalisierung logische Folge des aufgebauten Privatisierungsdrucks ist. Die Daseinsvorsorge, zu der ganz wesentlich die Wasserversorgung gehört, ist aber weder Profitquelle für Konzerne noch Spielkapital für Spekulanten."

Zahlreiche warnende Beispiele quer über den Kontinent belegten bereits, dass private Wasserdienstleister geringere Versorgungsqualität bei höheren Preisen heraufbeschwören. Berlin und London wollten ihre Privatisierungsabenteuer deshalb rückgängig machen. In Portugal spreche man von enormem Druck, der seitens der EU ausgeübt wurde, um die staatlichen Wasserwerke zu verkaufen, was zu enormen Preisanstiegen geführt habe.

Strache weiter: "Wenn die EU nicht will, dass ihr Vorstoß - wie Binnenmarktkommissar Michel Barnier anmerkt - fehlinterpretiert wird, soll sie von Vorschlägen Abstand nehmen, die solche Interpretationen nicht nur erlauben, sondern unvermeidbar machen. So einfach ist das. Die FPÖ jedenfalls lässt sich nicht durch leere Beschwichtigungsformeln beeindrucken und wird auf parlamentarischer Ebene alles unternehmen, um unantastbar die Weichen für eine freie, souveräne Zukunft unserer Wasserversorgung zu stellen. Auf unsere aktuelle Bundesregierung, die vielfach bewiesen hat, dass ihr Rückgrat punkto Stabilität nicht nur in Wasserfragen einem Gartenschlauch ähnelt, ist ja leider wenig Verlass."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at