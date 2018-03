BZÖ Kärnten: Team Stronachs Wahlkampfauftakt als Trauerkundgebung

Klagenfurt (OTS) - "Vom künstlich erzeugten Hype zur realen Trauerkundgebung. So lässt sich der gestrige Wahlkampfauftakt des Team Stronach in Kärnten beschreiben. Noch dazu war der namensgebende kanadische Oligarch nicht einmal selbst anwesend, was offenbar ein Zeichen dafür ist, dass sich Stronach von den peinlichen Auftritten Köfers bereits distanziert. Der so genannte Auftakt hat einmal mehr gezeigt, dass die abgewrackten roten Altpolitiker rund um Köfer und Co. kein Programm für die Menschen und das Land haben, sondern nur leere Stehsätze liefern. Kein Wunder, dass sich zu dieser flauen Veranstaltung der Stronach-Söldner gerade einmal 150 Leute verirrt haben. Dazu passt auch, dass beim Team Stronach als billigem SPÖ-Abklatsch bereits intern die Fetzen fliegen, wenn man sich den Streit mit dem Villacher Gemeinderat Gangl ansieht, der diese Truppe schon wieder verlassen hat", so das BZÖ Kärnten zum gestrigen Wahlkampfauftakt des Team Stronach.

