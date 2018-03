Frauenberger: "Verurteile Gewalttaten aufs Schärfste"

Wien betont klare Haltung für friedliches Miteinander und gegen Gewalt

Wien (OTS) - Anlässlich der jüngsten Anschläge auf integrationsfördernde Vereine in Wien, verurteilt Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger jegliche Gewalt aufs Schärfste. Die Stadträtin fordert eine rasche und lückenlose Aufklärung. Frauenberger: "In Wien darf es keinen Platz für Gewalt geben. Ziel unserer Integrationspolitik ist es gemeinsam und friedlich in dieser Stadt zu leben." (Schluss) bea

