Internationaler Holocaust Tag 2013 im Amtsbereich des Österreichischen Generalkonsulats Krakau

Krakau (OTS) - Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am kommenden 27. Jänner 2013 wird eine österreichische Delegation bestehend aus dem Österreichischen Botschafter in Warschau und dem Österreichischen Generalkonsul in Krakau an der traditionellen Gedenkzeremonie zum diesjährigen 68. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen KZ Auschwitz-Birkenau teilnehmen. Begleitet werden sie dabei durch den österreichischen Schriftsteller Robert Menasse und den Österreichischen Botschafter in Prag. Im Anschluss an die Gedenk-zeremonie wird der neue Banner zur geplanten neuen Dauerausstellung im österreichischen Pavillon durch die österreichische Delegation offiziell errichtet.

Ebenfalls aus Anlass des Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wird auf Initiative des Österreichischen Generalkonsulats Krakau am gleichen Tag die ehem. Chefkuratorin des Jüdischen Museums Wien, Frau Dr. Felicitas Heimann-Jelinek, einen Diskussionsabend im Krakauer Jewish Galicja Museum moderieren, in dessen Zentrum der offizielle Beitrag Polens auf der 54. Biennale in Venedig im Jahr 2011, die Filmtrilogie der israelischen Künstlerin Yael Bartana mit dem Titel ".. and Europe will be stunned" ausgestrahlt wird. Mit den 3 Filmen Mary Koszmary (Nightmare) aus dem Jahr 2007, Mur i wieza (Wall and Tower) aus dem Jahr 2009 und Zamach (Assassination) aus dem Jahr 2011 fand die 1970 in Afula geborene israelische Künstlerin Yael Bartana international Beachtung. In diesen Filmen wird das polnisch-jüdische Verhältnis als politische Science Fiction behandelt. Der Diskussionsabend im Krakauer Jewish Galicja Museum wird vom Goethe Institut, dem Institut Francais und dem Nordic House unterstützt, weshalb es als EUNIC Cluster Krakow Projekt in der lokalen Öffentlichkeit beworben wird, dem Netzwerk aller Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten.

