AVISO: Sonntag, 27. Jänner, 17 Uhr - Große Gedenkveranstaltung von "Jetzt-Zeichen-setzen" am Heldenplatz

Internationaler Holocaust-Gedenktag, soll Anlass sein ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus zu setzen

Wien (OTS) - Am 27. Jänner 2013 jährt sich zum 68. Mal die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. "Der internationale Holocaust-Gedenktag der UNO ist Anlass für die so wichtige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27. Jänner soll aber auch Veranlassung dazu sein, aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in Österreich und Europa aufzutreten", führen VertreterInnen des Bündnisses aus.

"Dass es dazu genug Anlass gibt, zeigt uns der wieder in der Hofburg stattfindende rechtsextreme Akademikerball, der die klare personelle wie inhaltliche Fortführung des WKR-Balls darstellt. Es darf nicht möglich sein, dass Größen aus der österreichischen und europäischen Rechten gemeinsam mit HolocaustleugnerInnen in der Hofburg das Tanzbein schwingen. Dieser Ball ist ein widerliches Vernetzungstreffen der Rechtsextremen", kritisiert die Initiative das Vorgehen von Hofburg Geschäftsführerin Danler und den Hofburg-Gesellschaftern (u.a. das Hotel Sacher und Intercontinental) und fordert die Absage des Balls.

"Jetzt-Zeichen-setzen" Gedenkkundgebung:

WANN: 27.1.2013, 17 Uhr

WO: Heldenplatz, Wien, Innenseite des äußeren Burgtors vor dem Weiheraum

Programm:

Musikalische Umrahmung: Ensemble Scholem Alejchem, Mag. Isaac Loberan+Ensemble

Moderation: Katharina Stemberger

RednerInnen:

- Käthe Sasso (Widerstandskämpferin, KZ-Überlebende)

- Renate Brauner (SPÖ, Vizebürgermeisterin Wien)

- VertreterIn der ÖVP - angefragt

- Maria Vassilakou (Grüne, Vizebürgermeisterin Wien)

- Helmut Nausner (evangelisch-methodistische Kirche, Superintendent) - Oskar Deutsch (israelitische Kultusgemeinde, Präsident)

- Rodaina El Batnigi (Bundesjugendvertretung, Sprecherin)

- Willi Mernyi (Mauthausen Komitee Österreich, Vorsitzender)

- Schlomo Hofmeister (Gemeinderabbiner Wien)

Die gesamte Veranstaltung wird von Sabine Zeller in Gebärdensprache übersetzt.

Wir wollen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in unserer heutigen Gesellschaft setzen. Wir sagen:

Kein Salon für die extreme Rechte!

