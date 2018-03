Ausschreibung der Dr. Karl Renner-Preise der Stadt Wien

Wien (OTS) - Dieses Jahr werden wieder die Preise aus der Dr. Karl Renner-Stiftung der Stadt Wien vergeben. Bewerbungen dafür können bis 31. März 2013 eingereicht werden. Ins Leben gerufen wurden die Preise anlässlich der 80. Wiederkehr des Geburtstages des ehem. Bundespräsidenten Dr. Karl Renner (geb. 19.12.1870) mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.1.1951. Vergeben werden sie alle drei Jahre.

Die Vergabe der Dr. Karl Renner-Preise der Stadt Wien erfolgt an Personen oder Personengemeinschaften, die sich hervorragende Verdienste um Wien und Österreich in kulturellen, sozialen sowie wirtschaftlichen Belangen erworben haben und damit auf nationaler bzw. internationaler Ebene anerkannt sind.

Die Preise ergehen an maximal drei Personen oder Personengemeinschaften, die in besonderer Beziehung zu Wien stehen, wobei es irrelevant ist, ob diese im In- oder Ausland tätig sind.

Die Preise sind mit einem Betrag von insgesamt 45 000 EUR dotiert. Statutengemäß wird die Entscheidung über die PreisträgerInnen durch einen Beschluss des Kuratoriums - unter Ausschluss jedes Rechtsmittels - getroffen.

Bewerbungen bzw. Empfehlungen für preiswürdige Personen und Personengemeinschaften sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis 31. März 2013 an das Kuratorium (Kulturabteilung der Stadt Wien, 1082 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5)zu richten. Auskünfte unter den Telefonnummern (01) 4000-88742 und (01)4000-88743. Für die übermittelten Unterlagen wird keine Haftung übernommen; sie werden nicht retourniert, können jedoch bis vier Wochen nach der Verständigung über die Juryentscheidung abgeholt werden. (Schluss) red

