Bürger_innen in Salzburg bereit für "NEOS"

NEOS-Jahresauftakt am 28.1.2013 in Salzburg

Wien (OTS) - Kommenden Montag, 28.1.2013, lädt "NEOS - Das Neue Österreich" alle Interessent_innen zum Jahresauftakt in Salzburg ein.

"In Salzburg ist das Vertrauen in die Politik extrem beschädigt. Gerade nach diesen ungeheuerlichen Zockereien mit ihrem Steuergeld haben die Salzburgerinnen und Salzburger die Nase voll vom alteingesessenen System", so NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz. NEOS biete mit den strengsten eigenen Transparenzrichtlinien aller Parteien in Österreich den enttäuschten Bürger_innen eine echte Alternative.

"Derzeit führen wir Gespräche mit anderen politischen Gruppierungen über ein gemeinsames Antreten bei der Landtagswahl am 5. Mai", so Strolz, der beim Jahresauftakt am Montag NEOS präsentieren wird.

Schon fix geplant ist ein weiterer NEOS-Termin in Salzburg: Am 7. Februar 2013 (18:00 - 21:00) veranstaltet NEOS in Kooperation mit dem LIF Salzburg unter dem Motto "Bürger_innen an die Macht. Teilnehmen statt Zuschauen" das nächste Bürger_innenforum.

NEOS-Jahresauftakt in Salzburg



Datum: 28.1.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Dachterrassencafé UNIKUM, Unipark Nonntal

Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

astrid.wolfram @ neos.eu