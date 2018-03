AK zum Europäischen Datenschutztag: Vorsicht mit Facebook, Apps & Co!

Wien (OTS) - Persönliche Daten sind im Netz schnell preisgegeben, eine App ist flux heruntergeladen. AK Konsumentenschützerin Daniela Zimmer mahnt anlässlich des Datenschutztages zur Vorsicht im Internet und bei Handys: "Gehen Sie mit Ihren Daten im Netz sorgsam um. Das Internet vergisst nicht. Einmal veröffentlichte Daten sind kaum zu entfernen. Beachten Sie: Auch für Sie lustige Fotos im Netz können etwa bei einer Jobsuche hinderlich sein." Zu Facebook, Internet-Betrug und Handys bietet die AK gemeinsam mit anderen Organisationen drei Flyer mit Tipps an.

Im Facebook kommt man sehr schnell zu vielen Freunden. "Bevor eine Freundschaftsanfrage angenommen wird, sollte man die Person unter die Lupe nehmen", rät Zimmer. Facebook-NutzerInnen sollten auch die Privatsphäre-Einstellungen mindestens einmal im Monat prüfen, da sie sich häufig ändern.

Datenklau im Internet: Beim Phishing versuchen Betrüger, mittels gefälschter Websites und E-Mail an Passwörter der Internet-NutzerInnen zu kommen. Das betrifft beispielsweise Online-Bankkonten. "Banken fragen Kundendaten nie per E-Mail ab", betont Zimmer. "Am besten ist es, solche E-Mails sofort zu löschen."

Achtung beim Herunterladen von Apps: Apps sind oft als Datensammler tätig. Sie geben Daten zum Beispiel an unzählige Werbenetzwerke weiter, ohne die UserInnen darüber zu informieren. Vor allem Gratis-Apps fungieren oft als Fassaden für Datensammler. So überträgt zum Beispiel das simple Spiel "Paper Toss", das Geodaten nicht benötigt, den Standort gemeinsam mit der Telefon-ID an fünf internationale Werbenetzwerke.

Auch in Gratis-Apps können Bezahlfallen lauern. So etwa in Spiele-Apps, um das nächste Level zu erreichen oder sich zusätzliche Spielpunkte zu sichern. Die sogenannten In-App-Käufe finanzieren Gratis-Applikationen. Gerade Kindern wird in ihrer Spiellaune meist nicht bewusst, dass sie auf einen kostenpflichtigen In-App-Kauf klicken.

Wie Sie sich schützen können:

+ Geben Sie im Internet nicht zu viele persönliche Daten preis.

+ Wenn Sie Fotos mit anderen Personen im Netz veröffentlichen, fragen Sie vorher, ob sie einverstanden sind.

+ Seien Sie bei Gratis-Apps vorsichtig. Klicken Sie Werbelinks nicht an.

+ Prüfen Sie beim Installieren der App Zugriffsberechtigungen unter den Einstellungen.

+ Datendienste können Sie am Handy seit Mai 2012 kostenlos sperren.

SERVICE: Die Flyer "Alles Facebook", "Internet-Betrug" und "Handy - aber sicher" finden Sie unter www.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Doris Strecker

Tel.: (+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at