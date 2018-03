Praxisseminar Themensetting und Storytelling - Gute Themen finden und spannende Geschichten entwickeln

Kommunikation trägt dann zum Unternehmenserfolg bei, wenn gute Geschichten gezielt auf die öffentliche Agenda gebracht werden. Doch der Kampf um Aufmerksamkeit ist hart, denn eine spannende Geschichte ist noch keine Garantie für eine Veröffentlichung, wenn das Thema für die Medien zu diesem Zeitpunkt nicht relevant ist. Im Media Workshop "Themensetting und Storytelling" am 28. Februar und 1. März 2013 in Hamburg wird gezeigt, wie PR-Strategen ihre Themen taktisch planen und Geschichten systematisch entwickeln.

Referent Matthias Kutzscher vermittelt im zweitägigen Seminar, worauf Journalisten bei der Themen-Auswahl besonderen Wert legen. Die Teilnehmer lernen, einen strategischen PR-Themenplan auszuarbeiten, Themen spannend aufzubereiten und sie und den Redaktionen zeitgenau anzubieten. Sie erfahren, worauf Journalisten und Redakteure bei der Themenauswahl besonders Wert legen, und überprüfen ihre bisherige PR-Strategie.

Zum Referenten:

Matthias Kutzscher ist Inhaber der Agentur MK-Kom in Düsseldorf. Er berät und unterstützt seit 1996 Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung kreativer Kommunikation. Nach dem Wirtschaftsstudium in Großbritannien startete Matthias Kutzscher als Pauschalist für Tageszeitungen und volontierte bei der Deutschen Presse-Agentur. In seiner fast 25jährigen journalistischen Laufbahn arbeitete er als Redakteur für Nachrichtendienste, Zeitungen, Wirtschaftsmagazine und TV-Sender. Als PR-Berater ist Matthias Kutzscher spezialisiert auf Presse- und Medienarbeit, Vertriebs-PR, auf Corporate Publishing und Krisenkommunikation.

Über das Fortbildungsprogramm Media Workshop:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

