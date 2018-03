Bezirksmuseum 20: Jugend-Konzerte und Schrammel-Matinee

Musikschule: 31.1. und 28.2., Wien.Ton.Schrammeln: 17.2.

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) spielen am Donnerstag, 31. Jänner, junge Menschen aus der Musikschule Brigittenau. Um 18.30 Uhr startet ein Konzert mit dem Titel "Die Oboe". Schülerinnen der Klasse Prisca Schlemmer stellen dabei ihr Können unter Beweis. Der Zutritt ist gratis. Von Sonntag, 3. Februar, bis Sonntag, 10. Februar, bleibt das Museum gesperrt ("Ferien-Pause"). Am Sonntag, 17. Februar, ist das weithin bekannte Ensemble "Wien.Ton.Schrammeln" mit einem typisch "wienerischen" Programm bei einer Matinee im Museum zu hören. Beginn ist um 10.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Talente der Musikschule Brigittenau lassen am Donnerstag, 28. Februar, ab 18.30 Uhr, ihre Ziehharmonikas erklingen. Schülerinnen von Kathrin Thorak bringen ein kurzweiliges Programm mit dem Titel "Akkordeon-Musik" zu Gehör. Der Zutritt ist kostenlos. Nähere Informationen über die drei Konzerte und zur aktuellen Sonder-Ausstellung "Selbstgemacht - Handarbeiten zwischen Müssen und Wollen" (bis Ende November: Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr, freier Eintritt) werden unter der Rufnummer 330 50 68 (tlw. Anrufbeantworter) erteilt. Darüber hinaus ist das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team um Museumsleiterin Adelheid Schwab per E-Mail erreichbar:

bm1200@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

