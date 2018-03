Floridsdorf: Konzerte für Klein und Groß im "Schlössl"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") erfreuen sich junge Menschen im Alter bis zu 9 Jahren am Samstag, 26. Jänner, an einem "Interaktiven Mitmachkonzert". Beginn der Veranstaltung ist um 10.00 Uhr und der einprägsame Titel lautet "!Klassik Cool! Faschingszeit!". Erfahrene Musiker machen den Nachwuchs auf vergnügliche Weise mit der Welt der Klassik vertraut. Der Eintritt kostet 5 Euro (Kinder) bzw. 7 Euro (Erwachsene). Bei einem "Klassenkonzert" am Samstag, 26. Jänner, treten Schüler der Musikpädagogin Chie Otsuka-Seyerl auf. Von der Klassik bis zur Operette reicht das vielfältige Programm der Talente. Die Veranstaltung startet um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Das "BelVieCelli Quartett" konzertiert am Sonntag, 27. Jänner, in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl". Um 16.00 Uhr fängt der "Nachmittag mit bekannten und neuen Melodien" an. Hermann Berndt, Norbert Spörk, Ursula Svoboda und Heinz Murhammer sind famose Musiker, spannen einen Klangbogen über Jahrhunderte und deshalb hat das Konzert den Titel "Von Bach bis Lady Gaga". Um Spenden wird gebeten. Informationen über all diese und spätere Veranstaltungen in der Reihe "Kultur im Schlössl" können unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 beim ehrenamtlich werkenden Museumsteam erfragt werden. E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

