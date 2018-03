Steuertage 2013 waren voller Erfolg

Besucheransturm beim zehnjährigen Jubiläum der BMF-Fachveranstaltung

Wien (OTS) - "Die Steuertage haben eine lange Erfolgsgeschichte. Seit mittlerweile 10 Jahren organisiert das Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit der Akademie der Wirtschaftstreuhänder diese traditionsreiche Veranstaltung. Dieses Jahr sind Sie demnach Teil eines ganz besonderen Jubiläums", erklärte Finanzministerin Dr. Maria Fekter im Rahmen der Eröffnung der Steuertage 2013 im Austria Center in Wien.

Die Veranstaltung gilt als wichtige Plattform der Begegnung zwischen Finanzverwaltung und beratenden Berufen. "Die Steuertage bieten damit der Finanzverwaltung und den beratenden Berufen die Chance sich über die jeweils aktuellen Neuerungen im Steuerbereich zu informieren und darüber zu diskutieren", so Fekter.

Die Steuertage zeichnen sich stets durch eine Vielzahl an interessanten Themen aus, die im Anschluss an die Fachvorträge intensiv diskutiert werden. Auch 2013 gab es eine Fülle zu erörtern, da im vergangenen Jahr viel Neues beschlossen wurde und heuer in der Umsetzung schlagend wird. "Viel bewegt wurde mit dem Reformpaket im Frühjahr 2012 sowie mit dem Abgabenänderungsgesetz, das im November vergangenen Jahres mehrheitlich im Nationalrat beschlossen wurde", erklärte die Ministerin die Bedeutung dieser Veranstaltung.

Auch 2013 waren die Veranstaltungsorte Graz, Linz, Innsbruck und Wien ausgesprochen gut besucht. Rund 2.000 Personen kamen österreichweit zu den Steuertagen, um die zahlreichen Vorträge der Experten des Bundesministeriums für Finanzen zu hören. "Die hohen Besucherzahlen belegen eindeutig, dass die Steuertage ein gelungenes Veranstaltungsformat sind, das an Aktualität und Bedeutung jedes Jahr zulegt", freute sich Fekter über die steigende Beliebtheit dieses Events.

"Für mich sind die Steuertage auch ein Anlass für Ihre wertvolle Aufklärungs- und Informationsarbeit bei Steuerthemen Danke zu sagen. In der Fülle und Komplexität des Systems gibt es immer wieder Themen, die besonders intensiver Kommunikation bedürfen - umso besser, wenn es sich dabei uns so engagierte Kommunikatoren wie Sie handelt", lobte die Ministerin die engagierte Arbeit der Anwesenden.

Im Zusammenhang mit der derzeitigen Komplexität des Steuersystems verwies Fekter abermals auf ihre Vorgaben, den gegenwärtigen Problemen und Schieflagen mit einer umfassenden Reform zu begegnen. "Derzeit gibt es zu viele Ausnahmen und Privilegien, die dringend beseitigt werden müssen. Mein Ziel ist ein transparentes, leistungsgerechtes und einfacheres Steuermodell, das den Mittelstand entlastet und die Familien schützt", zeigte sich Finanzministerin Fekter anlässlich der Steuertage für das Jahr 2013 optimistisch.

Angesichts dieser Ankündigungen kann man schon jetzt gespannt auf die Steuertage 2014 blicken, die im nächsten Jänner (Graz: 8. Jänner 2014, Wien 16. Jänner 2014, Innsbruck 29. Jänner 2014, Salzburg 30. Jänner 2014) wieder einen Ort interessanter Begegnungen und Erkenntnisse darstellen werden.

