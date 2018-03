petWALK - Die weltweit ersten hochwertigen Hauseingangstüren speziell für Haustiere

Eine Innovation aus Österreich macht endlich Schluss mit Zugluft und Wärmeverlust durch Tiereingänge

Ternitz (OTS) - petWALK Türen vereinen extrem gute Luftdichtheit, hervorragende Wärmedämmung, hohen Einbruchschutz mit einem automatischen, berührungslosen Zutrittskontrollsystem.

Als Zutrittsschlüssel dient entweder ein bereits vorhandener, implantierter RFID Tier Chip oder ein kleiner Anhänger am Halsband. Die Benutzung der Türe ist auch ohne Schlüssel mittels Bewegungsmelder möglich.

Das intelligente petWALK Türsystem bietet Mensch und Tier größtmögliche Freiheit und Bequemlichkeit. Wie ein aufmerksamer Tierhalter öffnet und schließt die Türe zu genau definierten Bedingungen vollautomatisch und ohne Berührung. So müssen die Tiere keine Bedienung mehr erlernen.

Außerdem können petWALK Tiertüren durch Ihre patentierte Konstruktion sehr einfach in Isolierverglasungen, Türen oder Mauerwerk eingebaut werden.

Neben diesen technischen Feinheiten passen sich petWALK Tiertüren durch auswechselbare Dekorblenden sowohl innen als auch außen ganz individuell den persönlichen Gestaltungswünschen an.

Im petWALK Online Shop (http://shop.petwalk.at) hilft ein Assistent die eigene Traumtüre in nur wenigen Schritten bequem zusammenzustellen.

Erleben Sie petWALK Türen live auf der Bauen+Wohnen Salzburg von 07. bis 10. Februar 2013 im Messezentrum Salzburg (Halle 10 Stand 1021a), der Bauen & Energie Wien von 21. bis 24. Februar 2013 in der Messe Wien (Halle A Stand A0121) und ab Mitte Februar 2013 auch in der Technologiewelt der "Blauen Lagune" in Wr.Neudorf.

Let your pet WALK! - mit petWALK Türen für Tiere

Informationen zum Unternehmen:

Petwalk Solutions GmbH & Co KG ist ein junges österreichisches Technologie Unternehmen, das gemeinsam mit führenden Firmen und Forschungseinrichtungen eine vollkommen neuartige und preisgekrönte Hauseingangstür für Haustiere entwickelt hat.

Diese bricht mit allen bisherigen Konventionen und weist eine Vielzahl weltweit einzigartiger und patentierter Eigenschaften im Bereich Wärmedämmung, Sicherheit, Komfort und Design auf.

Weitere Informationen unter: http://www.petwalk.at

Rückfragen & Kontakt:

Petwalk Solutions GmbH & Co KG

Klaus Kindl

Tel.: +43 2635 66937

press @ petwalk.at, www.petwalk.at