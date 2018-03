"Bürgeranwalt" am 26. Jänner: Kasse will nicht zahlen

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 26. Jänner 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Kasse will nicht zahlen

Nach schweren Operationen müssen Babys und Kleinkinder häufig per Sonde ernährt werden. Von 1.000 sondierten Kindern bleibt im Schnitt eines abhängig von der künstlichen Ernährung. So auch die kleine Olivia aus Niederösterreich. Doch ihre Eltern haben einen erfolgreichen Weg gefunden, Olivia wieder von der Sonde zu entwöhnen. Und zwar über Netcoaching. Doch 3.800 Euro für diese Sonden-Entwöhnung per Internet will die Krankenkasse nicht übernehmen. Eine vierwöchige Entwöhnung im Krankenhaus um rund 16.000 Euro würde die Kasse jedoch sehr wohl bezahlen.

Doppelt geschädigt

Eine Familie im niederösterreichischen Sittendorf hat nach dem Jahrhunderthochwasser im Kamptal vor elf Jahren ihr Haus abreißen müssen. Für den Neubau reichten Hochwasserhilfe und Ersparnisse nicht aus. Die fehlenden 150.000 Euro wollten sie per Kredit aufnehmen. Ein guter Bekannter vermittelte ihnen gleich die doppelte Summe in Form eines Fremdwährungskredites in Schweizer Franken samt Tilgungsträger. Ein hochriskantes Geldgeschäft, das den einstigen Flutopfern mittlerweile 380.000 Euro Schulden eingebrockt hat. Das doppelt geschädigte Ehepaar kommt mit Dr. Peter Kolba vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) ins Studio, um zu klären, wer für den drohenden Schaden haftet.

