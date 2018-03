EANS-Hauptversammlung: Intercell AG / Einladung zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Intercell AG

FN 166438 m

EINLADUNG

Der Vorstand der Intercell AG lädt die Aktionäre (ISIN AT0000612601) der Gesellschaft zu der am 27. Februar 2013, um 14.00 Uhr im Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Spaltung wie folgt:

(a) Zustimmung zur Übertragung des operativen Geschäftes von Intercell AG samt der im Spaltungs- und Übernahmsvertrag angeführten Beteiligungen durch Abspaltung zur Aufnahme gemäß §§ 1 Abs 2 Z 2 iVm 17 SpaltG von Intercell AG als übertragende Gesellschaft auf Intercell Austria AG, FN 389960 x, als übernehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß den Bestimmungen des Spaltungs- und Übernahmsvertrages vom 16. Jänner 2013, und (b) Zustimmung zum Abschluss des diesbezüglichen Spaltungs- und Übernahmsvertrages.

2. Beschlussfassung über die grenzüberschreitende Verschmelzung wie folgt:

(a) Zustimmung zur grenzüberschreitenden Verschmelzung der Intercell AG als übertragende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten und unter Verzicht auf die Liquidation gemäß Artikel 17 Absatz 2 litera (a) der Verordnung des Rates vom 8.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) mit der Vivalis SA mit dem Sitz in Frankreich, eingetragen im Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers zu Nummer 422 497 560, als übernehmende Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 16. Dezember 2012 samt Nachtrag vom 18. Jänner 2013, und

(b) Zustimmung zum gemeinsamen Verschmelzungsplan vom 16. Dezember 2012 samt Nachtrag vom 18. Jänner 2013.

3. Vorlage der Schlussbilanz der Intercell AG samt Anhang zum 30. September 2012.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für den Zeitraum 1. Jänner 2012 bis einschließlich 30. September 2012.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum 1. Jänner 2012 bis einschließlich 30. September 2012.

6. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum 1. Jänner 2012 bis einschließlich 30. September 2012.

II. Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen sind während eines Monats vor dem Tag der Hauptversammlung gemäß § 7 SpaltG und Art. 18 der Verordnung des Rates vom 8.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) iVm § 221a AktG am Sitz der INTERCELL AG (Campus-Vienna- Biocenter 3, 1030 Wien, Österreich) kostenlos zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt und können während der gewöhnlichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Zusätzlich sind diese Unterlagen auch auf der Internetseite der Intercell AG (www.intercell.com/de/home/investors/termine/hauptversammlung/) zugänglich gemacht:

Im Zusammenhang mit der Spaltung (Tagesordnungspunkt 1):

(a) Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 16. Jänner 2013 samt Beilagen; (b) die geprüften Jahresabschlüsse samt Lageberichten der Intercell AG der letzten drei Geschäftsjahre;

(c) die geprüfte Schlussbilanz der Intercell AG zum 30. September 2012 samt adaptierter Schlussbilanz zum 30. September 2012;

(d) der gemeinsame Spaltungsbericht der Vorstände der Intercell AG und der Intercell Austria AG;

(e) der Prüfungsbericht des gerichtlichen bestellten Spaltungsprüfers Marsoner + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Andreas-Hofer-Straße 43, 6020 Innsbruck;

(f) der Bericht des Aufsichtsrats der Intercell AG und

(g) der Bericht des Aufsichtsrats der Intercell Austria AG.

Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung (Tagesordnungspunkt 2):

(a) der gemeinsame Verschmelzungsplan vom 16. Dezember 2012 samt Nachtrag zum Verschmelzungsplan vom 18. Jänner 2013;

(b) die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie Corporate Governance-Berichte, soweit diese nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu erstellen waren von Intercell AG und Vivalis SA der letzten drei Geschäftsjahre; (c) die Zwischenabschlüsse der Intercell AG und der Vivalis SA zum 30. Juni 2012;

(d) die Verschmelzungsberichte des Vorstands von Intercell AG und des Vorstands von Vivalis SA;

(e) der Prüfbericht des vom Aufsichtsrat der Intercell AG bestellten Verschmelzungsprüfers Grant Thornton Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 7A, 1200 Wien; (f) die Prüfberichte des über Antrag der Vivalis SA vom Präsidenten des Handelsgerichts Angers bestellten Verschmelzungsprüfers Grant Thornton, 100 rue de Courcelles, F-75849 Paris cedex 17;

(g) der Prüfbericht des über Antrag der Vivalis SA vom Präsidenten des Handelsgerichts Angers bestellten SE Umwandlungsprüfers (SE conversion auditor), Grant Thornton, 100 rue de Courcelles, F-75849 Paris cedex 17;

(h) der Bericht des Aufsichtsrats von Intercell AG (Ein Äquivalent zum Aufsichtsratsbericht sieht das französische Recht nicht vor);

(i) der Prüfbericht von Deloitte als Prüfer von Vivalis SA betreffend die Ausgabe der Vorzugsaktien und

(j) das Dokument E, welches von Vivalis SA nach Artikel 212-34 der allgemeinen Verordnung der französischen Marktaufsicht erstellt wurde.

Der Prüfbericht des von Vivalis SA bestellten Unabhängigen Sachverständigen, Bellot Mullenbach & Associés, 11 rue de Laborde, F-75008 Paris wird dem Dokument E als Anlage angeschlossen.

Zusätzlich werden folgende Unterlagen am Sitz der Gesellschaft (Campus-Vienna-Biocenter 3, 1030 Wien, Österreich) zur Einsicht der Aktionäre während der gewöhnlichen Geschäftszeiten aufgelegt und auf der Internetseite der Gesellschaft

http://www.intercell.com/de/home/investors/termine/hauptversammlung) zugänglich

gemacht:

(a) die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 1, 2 sowie 4 bis 6; (b) die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung und

(c) Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht.

Jeder Aktionär ist berechtigt, in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Campus Vienna Biocenter 3, während der Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen.

III. Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Nachweisstichtag, das ist der 17. Februar 2013, 24.00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Depotverwahrte Inhaberaktien

Der Nachweis des Aktienbesitzes zu dem angegebenen Zeitpunkt erfolgt durch eine Bestätigung des Kreditinstituts, bei dem der Aktionär sein Depot unterhält (Depotbestätigung), vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR oder der OECD. Aktionäre, deren Depotführer diese Voraussetzung nicht erfüllt, werden gebeten, sich mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a AktG) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein und folgende Angaben enthalten:

1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code,

2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,

3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,

4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN, 5. ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotbestand am 17. Februar 2013, 24.00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.

Entgegennahme von Depotbestätigungen

Depotbestätigungen müssen spätestens am 24. Februar 2013 um 24.00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege bei der Gesellschaft einlangen:

Per Post, Kurierdienst oder persönlich: Intercell AG, z. H. Herrn DDr. Reinhard Kandera, Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien

Per Telefax: +43 1 8900 500 64

Per E-Mail: anmeldung.intercell @ hauptversammlung.at (Depotbestätigung als unveränderbares Dokument (PDF) als Anhang)

Gemäß § 262 Abs 20 AktG wird die Entgegennahme von Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) für diese Hauptversammlung und bis auf weiteres ausgeschlossen.

Die Übermittlung der Depotbestätigung an die Gesellschaft dient zugleich als Anmeldung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit gesammelt (in Listenform) zu übermitteln. Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

IV. Vertretung von Aktionären in der Hauptversammlung

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.

Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut nach Absprache mit diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (siehe oben) gegenüber der Gesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt worden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an die Gesellschaft übermittelt werden.

Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wird erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.

Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens 26. Februar 2013, 16.00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) in Textform übermittelt werden:

Per Post, Kurierdienst oder persönlich: Intercell AG, z. H. Herrn DDr. Reinhard Kandera, Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien

Per Telefax: +43 1 8900 500 64

Per E-Mail: anmeldung.intercell @ hauptversammlung.at (Vollmacht oder Widerruf der Vollmacht als unveränderbares Dokument (PDF) als Anhang)

Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.

Die Übermittlung der Vollmacht per SWIFT ist unzulässig (§ 262 Abs 20 AktG). Wir empfehlen, für die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht das Formular zu verwenden, das im Internet unter

http://www.intercell.com/de/home/forinvestors/hauptversammlung/ zur Verfügung

steht.

V. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung

Aktionäre, die zusammen seit mindestens drei Monaten Anteile in Höhe von mindestens 5% des Grundkapitals halten, können bis spätestens 8. Februar 2013 schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden solchen Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung vorgelegt werden. Ein solches Verlangen ist ausschließlich in Schriftform an die Adresse der Intercell AG, z.H. Herrn DDr. Reinhard Kandera, Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien, oder per Telefax an +43 1 20620 800 zu richten. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage der Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der weiteren Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung (Punkt III) verwiesen.

Aktionäre, die zusammen mindestens 1% des Grundkapitals halten, können bis spätestens 18. Februar 2013 zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln, wobei eine Begründung anzuschließen ist, und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre und der Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Ein solches Verlangen ist ausschließlich in Schriftform an die Adresse der Intercell AG, z.H. Herrn DDr. Reinhard Kandera, Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien, oder per Telefax an +43 1 20620 800 zu richten. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage der Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der weiteren Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung (Punkt III) verwiesen.

Jeder Aktionär kann auch noch in der Versammlung zu jedem Tagesordnungspunkt Anträge stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder die Erteilung der Auskunft strafbar wäre.

VI. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft im Nominale von EUR 55.183.961,00 in 55.183.961 Stückaktien zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 301.748 eigene Aktien. Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt daher 54.882.213 zum Zeitpunkt der Einberufung. Mehrere Aktiengattungen bestehen nicht.

VII. Zutritt zur Hauptversammlung

Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicher Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen ist.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen

können.

Wien, im Jänner 2013 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Intercell AG Campus Vienna Biocenter 3 A-1030 Wien Telefon: +43 1 20620-0 FAX: +43 1 20620-800 Email: investors @ intercell.com WWW: www.intercell.com Branche: Biotechnologie ISIN: AT0000612601 Indizes: ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Intercell AG

Nina Waibel

Corporate Communications

Tel. +43 1 20620-1222

communications@intercell.com