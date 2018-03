Wien Energie - SP-Ekkamp zu VP/FP: Unkenrufe der Opposition absolut entbehrlich

Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorantreiben

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Opposition soll damit

aufhören dem Wiener Wirtschaftsstandort zu schaden, indem sie in ihren Presseaussendungen wider besseren Wissens skandalisiert. Ihre Unkenrufe zu dem oberösterreichischen Kraftwerksprojekt sind auf jeden Fall entbehrlich", kommentiert der Vorsitzende des Stadtwerke-Ausschusses, SP-Gemeinderat Franz Ekkamp die Behauptungen in den heutigen Aussendungen beider Oppositionsparteien.

Zu den Vorwürfen gegen Wien Energie habe sich das Unternehmen in einer APA-Aussendung (APA0344) heute bereits klar und deutlich geäußert. "Ich bitte daher auch die Herren von der Opposition zur Kenntnis zu nehmen, dass die heute in der Presse erhobenen Vorwürfe absolut haltlos sind. Richtig ist vielmehr, dass Investitionen der Wien Energie in erneuerbare Energien notwendig sind, um bei den rasant steigenden Öl- und Gaspreisen weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben", setzt Franz Ekkamp fort. Es sei ja schließlich nicht umsonst die Rede von einer Energiewende und auch die laufenden Effizienzprogramme zielten im Interesse der KundInnen genau in diese Richtung.



