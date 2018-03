Impactology(TM) für iPhone 5 in Apple Stores in ganz Europa

London (ots/PRNewswire) - Tech21, Hersteller der anerkannten Impactology(TM)-Schutzhüllen für mobile Geräte, gab heute die Verfügbarkeit der "Band"- und "Impact Mesh"-Hüllen für das iPhone 5 in Apple Stores und auf Apple.com in ganz Europa ab dem 23. Januar 2013 bekannt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/589339-a )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/589339-b )

Anders als andere Schutzhüllen bieten die anerkannten Impactology(TM)-Hüllen von Tech21 dank dem einzigartigen Polymermaterial D3O(R), das in den "Impact Band"- und "Impact Mesh"-Hüllen der Marke von Tech21 verarbeitet wird, einmaligen Schutz für mobile Geräte. Die Kunden können aus einer Reihe von Farben wie Grau, Transparent und Pink im "Impact Band"-Design wählen, das dem berühmten Stossstangen-Stil des iPhone 4 ähnelt. "Impact Mesh" ähnelt zwar von vorne dem "Impact Band"-Design, verfügt aber zusätzlich über eine Netzstruktur auf der Rückseite und bietet damit Schutz auf 5 Seiten. Es wird in Blau und Pink erhältlich sein. So können die Kunden Design und Farbe passend zu ihrem persönlichen Stil auswählen. Beide Hüllen bieten maximalen Schutz bei gleichzeitiger umfassender Zugänglichkeit sämtlicher Funktionen, Anschlüsse und Tasten, die das Gerät zum "Must Have" gemacht haben.

"Apple-Kunden bestehen auf höchste Standards im Hinblick auf Design, Leistung und Innovation, und wir sind uns sicher, dass unsere anerkannten ImpactologyTM-Schutzhüllen diese Erwartungen erfüllen", so Jason Roberts, CEO von Tech21. "Unsere einzigartige Impactology(TM)-Technologie bietet Kunden ultimativen Schutz, wo sie ihn am meisten benötigen. Deshalb freuen wir uns, 5 unserer attraktivsten Schutzhüllen in Apple Stores weltweit auf den Markt bringen zu können."

Informationen zu Impactology(TM)

Tech21 hat den Aufprallschutz zu einer Wissenschaft und Impactology(TM) zum Siegel der Anerkennung gemacht. In allen Impactology(TM)-Schutzhüllen von Tech21 stecken viele Jahre intensiver Forschung zu Aufprallschutz, Nutzung von D3O(R) als einmaliges stossdämpfendes Patentmaterial sowie einzigartigen Geweben und deren Anwendung. Das Ergebnis ist ein hochspezialisierter und komplexer Herstellungsprozess.

Eigenschaften der anerkannten Impactology(TM)-Schutzhüllen

Bewährte stossdämpfende Materialien, speziell ausgewählt für maximalen Schutz Ihres mobilen Geräts vor Stürzen und Spritzwasser.

Schlankes und elegantes Material - dank der hohen Materialqualität können wir auf grosse Mengen und damit unhandliche Hüllen verzichten.

All unsere Schutzhüllen sind so gestaltet, dass Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen Ihres Geräts haben.

http://www.youtube.com/watch?v=6rRs4dheImE

Weitere Informationen zu Verkaufspunkten finden Sie auf http://www.tech21.uk.com .

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/589339-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/589339-b

Rückfragen & Kontakt:

Informationen zur Geschichte von Impactology(TM) finden Sie auf

http://www.tech21.uk.com/impactology/what_is_impactology



Jenny Smith, +44-(0)7817-983-225, jenny @ adrenalinsolutions.co.uk