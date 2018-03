AVI-SPL erstmals Aussteller bei der Integrated Systems Europe

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Kurz nach seiner internationalen Expansion in das Vereinigte Königreich wird der führende Videokommunikationspartner AVI-SPL erstmals auf der Integrated Systems Europe (ISE) ausstellen, Europas größter Messe für die professionelle AV- und Elektroniksystembranche, die vom 29.-31. Januar 2013 in Amsterdam stattfinden wird. AVI-SPL wird an den Ständen 12-E78 und 12-F79 im UC-Pavillon seine Fähigkeiten als technologischer Berater in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit demonstrieren und bei IMCCA-Podiumsdiskussionen über visuelle Zusammenarbeit in der Cloud und einheitliche Kommunikationslösungen (Unified Communications, UC) diskutieren.

"Wir erweitern derzeit den Kreis unserer Unternehmenskunden, und daher ist eine umfangreiche Präsenz wichtig für uns, damit wir unsere Verbindungslösungen überall dort anbieten können, wo unsere Kunden sind", meint CEO John Zettel. "Die ISE ist eine sehr wichtige Fachmesse, die uns Gelegenheit gibt, die Fähigkeiten von AVI-SPL auf dem europäischen Markt bekannt zu machen."

Das neue Londoner Team von AVI-SPL einschließlich seiner Geschäftsleitung, das als Aussteller auftritt, möchte die Expansion des Unternehmens nach Europa diskutieren und seine Managed-Services-Angebote, darunter die VNOC-Dienste sowie die Management-Plattform VNOC Symphony, vorführen. VNOC Symphony ist die erste Software-Plattform, bei der die komplexen Hintergrundprozesse, die notwendig sind, um die Ressourcen für Videokonferenzen zu terminieren, zu überwachen und zu verwalten, automatisiert wurden.

Außerdem wird Scott AllendeVaux, der für die Managed-Services-Architektur zuständige Senior-Vizepräsident, an einer Podiumsdiskussion der IMCCA mit dem Titel "Visual Collaboration in the Cloud" (Visuelle Zusammenarbeit in der Cloud) teilnehmen, die am Dienstag, den 29. Januar von 14:00-15:00 Uhr CET stattfindet. Die Teilnehmer werden dabei diskutieren, welche Auswirkungen die Cloud auf die Art und Weise hat, in der Videokonferenzen angeboten werden.

Mike Brandofino, der geschäftsführende Vizepräsident Video und UC, wird sich bei der IMCCA-Podiumsdiskussion "Unified Communications -Transforming the Way We Meet and Communicate" (Einheitliche Kommunikation - Veränderungen bei Kontaktaufnahme und Kommunikation) äußern, die am Mittwoch, den 30. Januar von 11:00-12:00 Uhr CET stattfindet. Brandofino wird mit seinen Gesprächspartnern über die unterschiedlichen Arten reden, auf die UC bereits erfolgreich umgesetzt wurde.

Informationen zu Integrated Systems Europe: Die ISE fand 2004 erstmalig statt und ist die größte Fachmesse für die professionelle AV- und Elektroniksystembranche in Europa. 2013 findet die ISE vom 29. bis. 31. Januar 2013 statt. Dabei werden mehr als 850 Aussteller und über 40.000 registrierte Besucher im Amsterdam RAI erwartet. Die Veranstaltung wird von Custom Electronic Design, der Installation Association (CEDIA) und InfoComm International® gemeinsam organisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.iseurope.org.

Informationen zu AVI-SPL Als weltweit führender Videokommunikationspartner konzipiert, entwickelt und unterstützt AVI-SPL die Systeme und Umgebungen, mit denen Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht werden. AVI-SPL beschäftigt in allen seiner fast 40 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Dubai hervorragend ausgebildete und zertifizierte Systemingenieure. Besuchen Sie www.avispl.com für weitere Informationen oder folgen Sie AVI-SPL auf Twitter, Facebook, LinkedIn

