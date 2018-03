VP-Dworak: Gratulation an neuen Planungsdirektor

Wien (OTS) - "Mit Gerhard Madreiter bekommt Wien einen Planungsdirektor, der über eine große Erfahrung im Rathausbetrieb verfügt und der das Stadtplanungsgeschäft gut kennt", so der Planungssprecher der ÖVP Wien, LAbg. Bernhard Dworak. Er sei daher überzeugt, dass auf dieser Basis die Planungsarbeit der Stadtregierung im Dienste der Bürgerinnen und Bürger verbessert werde. In diesem Sinne ist auch auf gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Wien zu hoffen. "Auf den neuen Planungsdirektor kommt eine Reihe wichtiger Projekte zu, von denen die planerische Zukunft dieser Stadt abhängt. Für diese Herausforderung ist ihm alles Gute zu wünschen", so Dworak abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: T: (+43-1) 4000/81 913, F:(+43-1)4000/99 819 60

presse.klub @ oevp-wien.at