EANS-Adhoc: Miba Aktiengesellschaft / Änderungen im Vorstand der Miba AG ab 1. Juli 2013

Laakirchen, 24. Jänner 2013. Der Aufsichtsrat der im Standard Market Auction Segment der Wiener Börse gelisteten Miba AG, strategischer Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie, hat in seiner heutigen Sitzung folgende Änderungen im Vorstand beschlossen:

Vorstandsvorsitzender Peter Mitterbauer (70) scheidet mit 1. Juli 2013 aus dem Vorstand der Miba AG aus und übergibt den Vorstandsvorsitz an seinen Sohn, F. Peter Mitterbauer (37). F. Peter Mitterbauer studierte Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der TU Wien und absolvierte ein MBA-Programm an der Business School Insead. Nachdem er fünf Jahre Erfahrungen bei anderen Unternehmen in einem internationalen Umfeld gesammelt hatte, trat er 2006 in die Miba ein. Nach seinem einjährigen Einsatz am Miba Standort in China (Suzhou) und seiner Vertriebsgeschäftsführung für drei Jahre in der Friction Group verantwortet er seit 2011 als CEO der Friction Group die Reibbelagsaktivitäten im Vorstand.

Ebenfalls per 1. Juli 2013 wird Markus Hofer (41), seit Oktober 2011 Vice President Corporate Finance, zum Finanzvorstand bestellt. Im Vorstand der Miba AG wird er für die Bereiche Corporate Finance, IT, Business Excellence und das Interne Kontrollsystem verantwortlich zeichnen.

Das bisherige Vorstandsmitglied Norbert Schrüfer scheidet mit der geplanten Verkleinerung des Vorstandes der Miba AG und mit Ende seines Vorstandsvertrages per 31. Jänner 2013 aus diesem Gremium aus, bleibt CEO der New Technologies Group und wird als Vice President Innovation & Technology die innovative technologische Weiterentwicklung der Miba Gruppe konsequent vorantreiben.

Vorstand der Miba AG ab dem 1. Juli 2013:

DI F. Peter Mitterbauer, MBA: Vorstandsvorsitzender, verantwortlich für die New Technologies Group und Strategie, Human Capital, Controlling, Technology & Innovation, Communications

Dr. Wolfgang Litzlbauer: Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verantwortlich für die Bearing, Friction und Coating Group, Einkauf

Dr.-Ing. Harald Neubert: verantwortlich für die Sinter Group, Qualität

MMag. Markus Hofer: Finanzvorstand, verantwortlich für Corporate Finance, IT,

Business Excellence, Internes Kontrollsystem

Die börsennotierte Miba AG (WKN 872002) zählt zu Österreichs führenden Industrie- und Technologieunternehmen. 1927 in Laakirchen (OÖ) gegründet, entwickelt und produziert die High-Tech-Gruppe heute an mehr als 20 Standorten in elf Ländern.

Miba Produkte sind in Pkw, Lkw, Baumaschinen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und Kraftwerken der weltweit jeweils führenden Hersteller zu finden. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Gleitlager, Reibbeläge, Sinterformteile und Beschichtungen. Weiters fertigt die Miba passive elektronische Bauelemente wie Widerstände und Entwärmungssysteme, die u.a. bei Energieübertragungssystemen benötigt werden. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen Sondermaschinen zur präzisen mechanischen Bearbeitung von Großbauteilen.

Die Miba beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Österreich. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2011/12 betrug 592,6 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 67,0 Millionen Euro.

