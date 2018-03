myoscience Gerät erhält FDA-Zulassung zum Schmerzmanagement in peripherem Nervengewebe

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - myoscience freut sich bekannt zugeben, dass sein Gerät der nächsten Generation die FDA-Zulassung zur Behandlung peripherer Nervengewebe mithilfe der Focused Cold Therapy zur Schmerzunterdrückung erhalten hat.

Focused Cold Therapy, die Plattformtechnologie von myoscience beruht auf der bewährten Wissenschaft der Cryoneuromodulation zur präzisen Kältezufuhr an peripheres Nervengewebe. Mit dieser Technologie behandelte Nerven werden in eine abschätzbare Ruhephase versetzt mit anschließender, vollständiger Wiederherstellung der Funktion.

"Diese Zulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen dar und ebnet den Weg zur Kommerzialisierung unseres Produktes in den Vereinigten Staaten. Unsere Ingenieure haben bemerkenswerte Arbeit geleistet, um die Kraft der Kälte mit einem durchdachten, aber dennoch einfachen Gerät zu nutzen", so Clint Carnell, Chief Executive Officer von myoscience.

Die Wirkung der Focused Cold Therapy setzt sofort ein. Aufgrund dessen verspüren Patienten eine sofortige Schmerzlinderung und können ihren alltäglichen Aufgaben bei minimaler Ausfallzeit wieder nachkommen. Das Gerät von myoscience bietet eine präzise Behandlung des Zielgewebes ohne verstreute Auswirkungen über das ausgewählte Ziel hinaus.

"Die Focused Cold Therapy hat das Potenzial, Behandlungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Patienten bereitzustellen, die eine sichere, wirkungsvolle und sofortige Schmerzlinderung wünschen, ohne systemische Risiken, die mit anderen Therapien assoziiert sind", erklärte Dr. Richard Radnovich.

Über myoscience myoscience ist ein in Silicon Valley, Kalifornien ansässiges Unternehmen für medizinische Geräte, das seine bahnbrechende Technologie, Focused Cold Therapy, als bevorzugte Behandlung von Erkrankungen peripherer Nerven eingesetzt sehen möchte. Focused Cold Therapy ist derzeit in Europa und Kanada für temporäre Faltenreduktion, vorübergehende Schmerzlinderung und zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen genehmigt. Diese Technologie wurde ebenfalls in den Vereinigten Staaten zur Schmerztherapie und für den allgemeinen chirurgischen Einsatz zugelassen.

Ansprechpartner im Unternehmen: Alexandra Mack, +1-650-421-0609