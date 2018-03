ORF Ö1-Mittagsjournal vom Do, 24.1.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Daniel Zeinlinger

Bundesheer: Arbeitsgruppe tagt erstmals - Andreas Jölli

Koloini Prozess - Bernt Koschuh

Studie zu Auswanderungsgelüste in russischer Mittelschicht - Markus Müller

Vergewaltigungsprozess in Indien beginnt - Lucien Giordani

Davos: Auftritt Camerons - Manuel Marold

Interview Vaclav Klaus - Karin Koller

Italien-Wahlkampf: Bank-Skandal wg. Spekulationsverlust - Barbara Ladinser

Fekter PK verkündet Steuerabkommen mit Liechtenstein - Birgit Pointner

Fekter zu Rechnungshof-Vorwürfen - Barbara Herbst

Kapsch u. Leitl zu Entlastung d. Arbeit - Nadja Hahn Einzelhandelsbilanz 2012 - Barbara Battisti

Erstes Ergebnis Bundesheer-Arbeitsgruppe - Andreas Jölli Rechtsextreme in Oberösterreich gefasst - Roland Huber

Reportage: Migranten-Ausbildung Gesundheitslotsen - Veronika Mauler PK VKI zu Nahrungsergänzungsmitteln - Gudrun Stindl

JP Hinweis: Bodenlose Verschwendung: Österreichs Anbauflächen schwinden rasant - Astrid Plank

Zukunftsorte - Baukultur im ländlichen Raum - Sabine Oppolzer Wetter - Daniel Zeinlinger

Nachrichten - Andreas Lechner

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

