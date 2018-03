EANS-Adhoc: SYZYGY AG / Dividendenvorschlag von EUR 0,25 je Aktie

24.01.2013

Aufsichtsrat und Vorstand der SYZYGY AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 14. Juni 2013 eine Dividende in Höhe von EUR 0,25 je Aktie für das Geschäftsjahr 2012 vorzuschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (EUR 0,20).

Nach vorläufigen Zahlen hat die international tätige Agenturgruppe ihre Umsatzerlöse in 2012 um rund zehn Prozent auf EUR 31,0 - 31,5 Mio. steigern können. Weitere Finanzkennzahlen wird die SYZYGY AG nach der Aufsichtsratssitzung zur Bilanzfeststellung in der zweiten Märzhälfte 2013 bekannt geben.

Der Geschäftsbericht erscheint am 28. März 2013.

