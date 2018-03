RK-Terminvorschau vom 28. Jänner bis 14. Februar 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 28. Jänner bis 14. Februar 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 28. JÄNNER: 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "Die waren früher auch mal besser"/Eröffnung: 19.00 Uhr (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) DIENSTAG, 29. JÄNNER: 09.30 Uhr, Lehrlingsgala mit StR Oxonitsch (7., Museumsplatz 1, MuseumsQuartier Wien) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 14.00 Uhr, Enquete "Bildungspartnerschaft im Kindergarten" mit u.a. StR Oxonitsch (Tageszentrum Schloss Schönbrunn, 13., Schönbrunner Schloßstraße 47) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung §104c der Wiener Stadtverfassung in Innere Stadt zum Thema "Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung Schwedenplatz und Morzinplatz" (Aula der Wissenschaften, Science Cafe, 1., Wollzeile 27A) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Vermessung der Geschichte. Zahlen und Fakten" (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 30. JÄNNER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 10.00 Uhr, Jahrespressekonferenz "Bilanz über das vierte Jahr der Vienna Film Commission und Ausblick auf 2013" mit GF Dr. Marijana Stoisitz (Teesalon der Wiener Staatsoper, Einlass beim Publikumseingang Herbert von Karajan- Platz) 10.30 Uhr, Presseführung der Ausstellung Saul Leiter/19.00 Uhr EÖ der Ausstellung (Kunst Haus Wien, 3., Untere Weißgerberstraße 13, Anmeldung bei Astrid Bader bader @ baderundteam.at oder Bernhard Mayer mayer @ baderundteam.at bzw. unter 01 524 05 42-12, www.kunsthauswien.at) 13.00 Uhr, Unterzeichnung des Memorandums Qualifikationsplan Wien 2020 durch Vbgmin Brauner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 1. FEBRUAR: 14.00 Uhr, Diplomprüfungsfeier BAKIP mit StR Oxonitsch (21., Patrizigasse 2, BAKIP, Festsaal) DIENSTAG, 5. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die ersten Europäer - die Kelten? Aktuelle Forschungen zur keltischen Archäologie" mit Herwig Friesinger, Otto H. Urband u.a. (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 11. FEBRUAR: 11.00 Uhr, Überreichung Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dr. Clemens Hellsberg durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Überreichung Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien an Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer durch StRin Sima (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Zwischen Natur und Künstlichkeit. Parameter des Natürlichen" mit Georg Grabherr (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 12. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters DONNERSTAG, 14. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal)

