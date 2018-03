Team Stronach Pressedienst: Cap bietet Stronach den ORF an

Wien (OTS) - Nachdem SP-Klubobmann Cap in der Sitzung zur ORF-Reform heute vorgeschlagen hat, den ORF an Frank Stronach zu verkaufen, hält der Team Stronach Pressedienst fest: Nachdem Vizekanzler Spindelegger schon an Frank Stronach den Auftrag zur Sanierung der ÖBB übergeben wollte und Cap den ORF anbietet, sollte die Regierung einfach einen Katalog erstellen, welche staatsnahen Unternehmen alle von Stronach zum Wohle der Österreicher saniert werden sollen. Seine Kompetenz und Hilfe hat Frank Stronach ja bereits mehrmals angeboten.

