15 Neuheiten der Spielwarenmesse brennen auf den ToyAward 2013

Nürnberg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Die Spannung steigt, denn die zehnte Verleihung des ToyAwards der Spielwarenmesse naht. Im Rennen um die Trophäe reichten im Vorfeld 227 Unternehmen insgesamt 380 Produkte (2012: 371) ein. Die Zahlen beweisen: Das Interesse der Unternehmen am ToyAward ist im Vergleich zum Vorjahr (179 Teilnehmer) erneut gestiegen. Eine Fachjury aus Handelsvertretern, Sozial- und Spielepädagogen nominierte 15 innovative Messeneuheiten für insgesamt fünf Kategorien. Damit gehen je Kategorie drei Spiele-Neuheiten an den Start. Folgende Produkte sind in fünf Kategorien für den ToyAward 2013 nominiert:

Kategorie Baby&Infant (0-2 Jahre): Großes Spielset Im Zoo / Habermaaß GmbH Stacking Wood Set C / GOTOY ApS. Tobbles Neo / Fat Brain Toy Co.

Kategorie PreSchool (3-5 Jahre): JoJo See You Simon Says / Silverlit Toys Manufactory Ltd KORXX 56 / KORXX Patricia Kuch Nacht der magischen Schatten / Habermaaß GmbH

Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): 4D Cityscape Time Puzzles / 4D Cityscape Inc. Bumm Bumm Ballon / Schmidt Spiele GmbH Kakerlakak / Ravensburger Spieleverlag GmbH

Kategorie Teenager&Family (über 10 Jahren): EVOLUTION. The Origin of Species / RBG GbR Live Kicker / Felix Finger & Marcel Führer GbR SIKU Racing / Sieper GmbH

Kategorie SpecialAward des Toy Fair Specials Toys 3.0: iPawn®Pool Billiards / Jumbo Spiele GmbH RoboMe / SABLON Germany GmbH Sphero / Orbotix, Inc.

Vorhang auf heißt es für die Gewinner am 29.01.2013 bei der Eröffnungsfeier der Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg. Dann wird bekannt, welches Produkt die Jury durch Spielspaß, Kreativität, Sicherheit, Material und Verständlichkeit überzeugte. Und die fünf glücklichen Gewinner dürfen sich über den ToyAward freuen. Alle Informationen zum ToyAward, der Jury sowie zu den Gewinnern der letzten Jahre finden sich unter www.toyaward.de.

Rückfragen & Kontakt:

Spielwarenmesse eG, Kyra Mende

Tel.: +49 (0)9 11/ 9 98 13-33, Fax: +49 (0)9 11/ 9 98 13-833

Email: k.mende @ spielwarenmesse.de

Pressemappe unter www.spielwarenmesse.de/pk