"Das Winterfest der fliegenden Stars" am 26. Jänner in ORF 2

Florian Silbereisens Starskispringen

Wien (OTS) - Stars, Hits und große Sprünge - auch 2013 wagen sich bei Florian Silbereisens "Winterfest der fliegenden Stars" wieder mutige Stars auf die Schanze, um gegeneinander anzutreten. Welche Stars trauen sich heuer auf die Skisprungschanze? Welche Stars schaffen es, ihre Ängste zu besiegen? Und welcher Star wird am Ende gewinnen? Die Antwort darauf gibt es am Samstag, dem 26. Jänner 2013, um 20.15 Uhr live in ORF 2. Selbstverständlich steht auch diesmal der Spaß beim "Starskispringen" im Vordergrund. Die Sprünge können mit Skiern oder Fluggeräten aller Art absolviert werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Außerdem dürfen sich die Zuschauer/innen selbstverständlich auf ausgeprägte "Skihüttenstimmung", viele Hits und Überraschungen freuen.

Florian Silbereisen erwartet zahlreiche nationale und internationale Stars wie DJ Ötzi, Karl Dall, Hansi Hinterseer, Matthias Reim, Dr. Eckart von Hirschhausen, Stefan Mross, das Cello-Pop-Duo 2Cellos, Andy Borg sowie The Overtones, die mit ihren spektakulären Auftritten beim Diamantenen Thronjubiläum der Queen und den Olympischen Spielen in London für Aufsehen sorgten.

