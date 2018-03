Autovermieter 2012 im Vergleich: Avis und Buchbinder am beliebtesten

Köln (ots) - Avis ist zum zweiten Mal in Folge der beliebteste Autovermieter für weltweite Anmietungen. Für Anmietungen in Deutschland landete der regionale Vermieter Buchbinder noch vor Europcar auf Platz 1. Das ergab die Auswertung von 35.000 Bewertungen von Mietwagenkunden aus dem Jahr 2012 durch billiger-mietwagen.de.

Bei der Ermittlung der beliebtesten Autovermieter des Jahres 2012 hatte billiger-mietwagen.de seine Kunden gebeten, den Zustand des von ihnen gebuchten Mietwagens, die Wartezeit bei der Abholung und den allgemeinen Service an der Mietwagenstation jeweils mit einer Sternezahl von 1 bis 5 zu bewerten. Für jeden Vermieter wurde anschließend ein Mittelwert pro Reiseland errechnet. Die Ergebnisse variieren dabei teils stark je nach Land, da die Vermieter in den einzelnen Ländern mit eigenständigen Tochterfirmen arbeiten oder externe Autovermieter vor Ort als Lizenznehmer beauftragen.

Die Kunden-Bewertungen über die Vermieter weltweit und in den einzelnen Ländern im Überblick:

Platz 1, Avis

Weltweit = 4,41 von 5

Deutschland = 4,49

Spanien = 4,48

Portugal = 4,48

Italien = 4,05

USA = 4,37

Platz 2, Europcar

Weltweit = 4,35 von 5

Deutschland = 4,63

Spanien = 4,30

Portugal = 4,33

Italien = 4,42

USA = -

Platz 2, Alamo/National

Weltweit = 4,35 von 5

Deutschland = -

Spanien = 4,34

Portugal = -

Italien = 3,92

USA = 4,40

Platz 4, Hertz

Weltweit = 4,28 von 5

Deutschland = 4,55

Spanien = 4,00

Portugal = 3,71

Italien = 4,17

USA = 4,06

Platz 5, Budget

Weltweit = 4,25 von 5

Deutschland = 4,52

Spanien = 4,02

Portugal = 3,94

Italien = 3,99

USA = 3,52

Platz 6, Sixt

Weltweit = 4,15 von 5

Deutschland = -

Spanien = 4,47

Portugal = 4,25

Italien = 3,95

USA = -

Platz 7, Dollar/Thrifty

Weltweit = 3,92 von 5

Deutschland = 3,79

Spanien = -

Portugal = 3,23

Italien = 3,60

USA = 3,98

Platz 8, Advantage

Weltweit = 3,69 von 5

Deutschland = 4,29

Spanien = 3,17

Portugal = -

Italien = 3,25

USA = 4,12

[Keine Bewertung ("-"): Vermieter ist in diesem Land nicht tätig. Im Herbst 2012 hat Hertz die Firma Dollar/Thrifty übernommen.]

Für Anmietungen in Deutschland wählten Kunden 2012 erstmals einen regionalen Anbieter, Buchbinder, zum beliebtesten Autovermieter:

1. Buchbinder = 4,66 von 5 2. Europcar = 4,63 von 5 3. Hertz = 4,55 von 5 4. Budget = 4,52 von 5 5. Avis = 4,49 von 5 6. Enterprise = 4,41 von 5 7. Advantage = 4,29 von 5 8. CARO = 4,03 von 5 9. Dollar/Thrifty/Terstappen = 3,79 von 5

[Anmerkung: Ende 2012 hat Buchbinder mit Terstappen, dem deutschen Lizenznehmer von Dollar/Thrifty, fusioniert.]

Da sich die Autovermieter bezüglich ihrer Bewertung in den meisten Reiseländern stark unterscheiden, empfiehlt billiger-mietwagen.de, bei der Mietwagen-Auswahl nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch die Vermieter-Bewertungen durch frühere Kunden zu prüfen. Diese zeigt das Portal für jedes Angebot an.

