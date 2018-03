Cäsar - die Immobilienbranche wählt ihre Favoriten

Ab 24. Jänner können registrierte Wähler online abstimmen

Wien (OTS) - Während sich die österreichische Politik mit Volksbefragungen zu Heeresreformen und Parkpickerln zu profilieren versucht, ist die direkte Demokratie in der Immobilienwelt längst angekommen: Bereits zum siebenten Mal werden herausragende Leistungen in der österreichischen Immobilienwirtschaft mit dem Cäsar geehrt.

Mittlerweile hat sich der Cäsar zu einem Qualitätssiegel der heimischen Immobilienbranche entwickelt, müssen die Nominierten doch immerhin eine "Jury" von rund 10.000 Wähler/innen überzeugen. Dass die Möglichkeit zur Abstimmung rege genutzt wird, zeigen die beeindruckenden 70.000 Stimmen, die seit der Gründung des Cäsar abgegeben wurden.

In den heurigen sechs Publikumskategorien Bauträger/in, Dienstleister/in, Real Estate Services, Immobilienmanager/in, Makler/in und Small Diamond wurden insgesamt rund 160 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, die nun gespannt auf den Wahlausgang warten. Ab heute, 24.Jänner, bis einschließlich 15. Februar können registrierte Wähler/innen online unter www.immoaward.at ihre Stimme abgeben und so ihren Wunschkandidaten oder ihre Wunschkandidatin unterstützen. Wahlberechtigt sind alle natürlichen Personen, deren Arbeitsschwerpunkt in der österreichischen Immobilienwirtschaft liegt.

Die durch das Voting ermittelten Finalist/innen stellen sich dann dem strengen Urteil einer Fachjury, bestehend aus sämtlichen bisherigen Cäsar-Preisträger/innen, sowie renommierten Expert/innen der österreichischen Immobilienwirtschaft.

Als offizieller Veranstalter tritt heuer erstmals der Verein zur Förderung der Qualität in der Immobilienwirtschaft (ImmQu) auf. Laut Herwig Teufelsdorfer, Vorstandsvorsitzender von ImmQu und 2010 selbst Cäsar-Preisträger in der Kategorie Shooting Star, passt der Preis als Form der Qualitätssicherung ideal zu den Zielen der ImmQu.

Verliehen wird der Preis am 4. April im Rahmen eines Gala-Abends im Wiener Palais Ferstl.

