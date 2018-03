Saxo Bank eröffnet Niederlassung in Istanbul

Istanbul (ots/PRNewswire) - Saxo Bank [http://www.saxobank.com/demo-account?csref=b1746_Link_boilerplate_pressrelease], Spezialist für Online-Trading und Investment in verschiedenen Anlageklassen, gab heute die Eröffnung seiner neuesten Zweigstelle in Istanbul bekannt: Saxo Capital Markets Menkul Degerler A.?.

Im Mai 2012 übernahm die Saxo Bank 89.54 % von Deger Menkul Degerler, einem lokalen Broker mit Wertpapierlizenz. Die neue Niederlassung soll den bestehenden institutionellen Kundenstamm der Saxo Bank unterstützen und erweitern. Die Kunden erhalten Zugang zu den türkischen Märkten, und türkische Investoren erhalten Zugang zu den internationalen Finanzmärkten.

Leiter der neuen Niederlassung ist Egemen Kaya, vormals Head of Emerging Markets and Precious Metals Desk im dänischen Hauptsitz der Saxo Bank. Kaya äusserte sich folgendermassen:

"Aufgrund der neuen Börsenstruktur, Borsa Istanbul, die sowohl die technologische Infrastruktur als auch den neu gegründeten Markt für einzelne Aktienbezugsrechte verbessert, hat die Türkei nun damit begonnen, den Rest der Welt von ihren Fähigkeiten und ihrem Investitionspotenzial zu überzeugen. Inflation und Zinssätze in der Türkei sind niedrig, und die Saxo Bank geht davon aus, dass eine steigende Anzahl türkischer Investoren ein breiteres Spektrum an internationalen Marktprodukten nachfragen wird - wie zum Beispiel Devisen, internationale Aktien, Termingeschäfte und Bezugsrechte. Mit ihrer Präsenz in diesem jungen und zukunftsträchtigen Markt befinden sich die Saxo Bank und ihre türkische Zweigstelle, Saxo Capital Markets Menkul Degerler, in einer ausgezeichneten Position, um diesen Bedarf zu decken."

Saxo Capital Markets Menkul Degerler A.? bietet Kleinanlegern Zugang zu 20.000 Finanzinstrumenten, darunter über fünfzig Devisenpaare, 8.300 CFDs, Single Stock CFDs an mehr als 21 internationalen Börsen, CFD ETFs, Aktienindex-CFDs, Termingeschäfte, Optionen und viele mehr. Die Instrumente stehen auf der Plattform von Saxo Capital Markets in drei Versionen zur Verfügung - als herunterladbare SaxoTrader, der browserbasierte SaxoWebTrader und die SaxoTrader App.

Über Saxo Bank

Saxo Bank ist ein führender Spezialist für Online-Trading [http://www.saxobank.com/forex?csref=b1744_Link_boilerplate_pressrelease] und Investment und bietet privaten wie institutionellen Anlegern alle Werkzeuge, die sie für ihre Handels- und Investitionsstrategien benötigen. Die Saxo Bank ist eine volllizenzierte und regulierte europäische Investmentbank und ermöglicht ihren Kunden über ihre drei spezialisierten und vollständig integrierten Multi-Asset-Handelsplattformen den Handel mit Devisen, CFDs, Aktien, Futures, Optionen und anderen Derivaten. Zu den Plattformen gehören der browserbasierte SaxoWebTrader, der herunterladbare SaxoTrader und die SaxoTrader App. Die Plattformen stehen in mehr als zwanzig verschiedenen Sprachen zur Verfügung, und zu den White-Label-Kunden der Saxo Bank zählen über hundert grosse Finanzinstitute aus aller Welt. Über die Saxo Privatbank bietet die Saxo Bank zudem professionelles Portfolio- und Fondsmanagement sowie traditionelle Bankdienstleistungen an. Die Saxo Bank wurde 1992 gegründet und neben ihrem Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, verfügt sie über Niederlassungen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und Australien.

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen: Kasper Elbjørn, Head of Group Public Relations,

+45 3065 4300, press @ saxobank.com ; MHP Communications, +44 (0)203

128

8560, saxobank @ mhpc.com