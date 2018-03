Gogo erhält Aufträge über die Installation seiner Ku-band-Satellitenlösung in mehr als 400 Flugzeuge

(PRN) - - Unternehmen erreicht weitere Meilensteine in der Installation von Luft-Boden-Konnektivitäts- und Bordunterhaltungssystemen

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Gogo, ein weltweit führender Anbieter von Bordkonnektivitätslösungen für Flugzeuge und ein Pionier auf dem Gebiet der kabellosen digitalen Bordunterhaltungssysteme, gab heute bekannt, dass es bis jetzt von mehreren großen US-amerikanischen und internationalen Fluggesellschaften Aufträge erhalten hat, über 400 Flugzeuge mit seiner Ku-band-Satellitenkonnektivitätslösung auszustatten.

Gogo hat damit nicht nur einen Meilenstein mit seinen satellitenbasierten Konnektivitätsdiensten erreicht, sondern auch weitere Zielsetzungen mit verschiedenen anderen Konnektivitätslösungen. Derzeit hat Gogo seine ATG-Lösung (Air to Ground) in mehr als 1700 Flugzeuge installiert, während über 100 Flugzeuge mit seiner ATG-Technologie der nächsten Generation - der ATG-4 - ausgestattet sind. Damit umfasst seine Installationsbasis insgesamt mehr als 1800 Maschinen von neun großen Fluggesellschaften.

"In den USA und bald auch weltweit spielt Gogo weiterhin eine Führungsrolle, wenn es darum geht, Passagiere in 9000 Metern (30.000 Fuß) Höhe in die Lage zu versetzen, Kommunikationssysteme zu nutzen", sagte Gogos Präsident und CEO Michael Small. "Neben unserer Einführung von Inflight-Internet konnten wir unser kabelloses Bordunterhaltungssystem Gogo Vision an weitere Kunden liefern."

Mit Gogo Vision können Flugpassagiere Filme auf ihren eigenen Wi-Fi-fähigen Tablets oder Laptops ansehen. Der Service ist derzeit in mehr als 300 Flugzeugen von American, Delta und US Airways installiert. Gogo erwartet, dass bis Ende 2013 über 1500 Flugzeuge mit Gogo Vision ausgestattet sein werden.

"Gogo bleibt technologieneutral und plant, sein Portfolio um weitere Technologien zu erweitern, sobald diese in der Flugbranche erhältlich werden, darunter die Global Express Ka-satellite-Lösung von Inmarsat", so Small weiter. "Indem wir Satellitentechnologien zu unserer Suite von Bordkonnektivitätslösungen hinzufügen, können wir unseren Partnerfluggesellschaften eine Vielfalt von Technologien für ihre kompletten Flotten liefern, unabhängig von der Größe oder Route des einzelnen Flugzeugs."

